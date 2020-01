Supermercados de Manaus abrem dia 1º de janeiro

Manaus- Após o sucesso entre os clientes com a maratona de 60 horas de lojas abertas no período natalino, o Grupo DB anuncia os novos horários de funcionamento de suas unidades em Manaus para a virada do ano, com todas as lojas abertas e funcionando em horário normal até a terça-feira (31), e seis unidades abertas no dia 1º de janeiro, entre às 8h e às 18h.

A diretora da empresa, Elane Medeiros, explica que a seleção das lojas que funcionarão no primeiro dia de 2020 foi realizada para que os moradores de todas as regiões da cidade sejam atendidos: Hiper DB Paraíba (zona Centro-Sul), Ponta Negra (Zona Oeste), Coroado (zona Leste) e as lojas Nova Cidade, Torquato e Cidade Nova/ Max Teixeira (todos na zona Norte de Manaus).



Diferente das lojas que funcionarão no dia 1º de janeiro, as unidades que funcionam 24 horas (Empório DB, na avenida Ephigênio Salles, e Dom Pedro, na avenida Pedro Teixeira) estarão abertas até às 22h do dia 31 de dezembro, e só retornarão as operações no dia 2 de janeiro.



“Cada vez mais precisamos nos adaptar aos horários e necessidades específicas da sociedade. Ao contrário do Natal, no Réveillon, muitas pessoas optam por participar de festas e eventos fora de casa, mas no dia 1o de janeiro, as necessidades voltam-se para o lar, para o encontro familiar e entre amigos”, avaliou Elane Medeiros.



Além dos horários diferenciados, a diretora destaca que preços e ofertas especiais em diversos setores dos supermercados estão à disposição do público, principalmente no setor de bebidas e alimentos da temporada.

*Com informações da assessoria