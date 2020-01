Amazonas avança em números de serviços realizados em 2019

Manaus - O Amazonas teve um alto crescimento em serviços realizados, no período de janeiro a novembro de 2019, em comparação com o ano de 2018. Com um total de 8,7 mil vagas disponibilizadas em 11 meses, a secretaria teve um avanço de 127%, em relação ao ano anterior que divulgou 3,8 mil vagas de trabalho, segundo informações da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp).

Conforme a secretária da Setemp, Neila Azrak, “saber que o trabalho realizado neste ano gerou resultados superiores é uma demonstração de que o Governo do Estado está no caminho certo, focado nas pessoas, na geração de trabalho, e no desenvolvimento econômico. Nosso trabalho é incansável, porque sabemos da importância do cidadão conquistar uma oportunidade de emprego, por isso, a Setemp busca parcerias contínuas em prol da população”.

Atendimentos

A Setemp realizou um total de 164,8 mil atendimentos nos setores do Sistema Nacional de Emprego, do Artesanato e da Economia Solidária, revelando aumento de 18%, em relação ao ano passado, que totalizou apenas 138,5 mil atendimentos.

Encaminhamentos

Quanto às entrevistas de emprego, cerca de 14,3 mil candidatos foram encaminhados no período de janeiro a novembro de 2019, ou seja, 7 mil pessoas a mais que no ano anterior, que registrou 7,2 mil pessoas enviadas para processos seletivos, o que representa 97% de aumento.

Carteira de Trabalho

Somente o número de carteiras de trabalho emitidas saltou de 26 mil para 32,7 mil, revelando crescimento de 25%.

Artesanato e Economia Solidária

Com o intuito de promover o trabalho, a ocupação e a geração de renda de forma individual ou coletiva, para a população, o Programa do Artesanato, cadastrou 412 empreendedores em 2019, mostrando aumento de 136%, quando comparado ao ano passado, que cadastrou só 174 pessoas.

Já a Economia Solidária realizou, em 2019, o cadastramento de 536 grupos solidários, tendo um avanço de 262%, em relação a 2018.

Desde o início do ano, a Setemp atuou viabilizando a participação de artesãos amazonenses em feiras e eventos nacionais, o que resultou, segundo a gerência do artesanato, no crescimento de 44% no número de vendas de produtos artesanais, em comparação ao ano de 2018. As vendas passaram de R$ 1.348.000,00 (um milhão trezentos e quarenta e oito mil reais) para R$ 1.946.000,00 (um milhão novecentos e quarenta e seis mil reais).

De acordo com a secretária da Setemp, Neila Azrak, o resultado positivo se deve à participação dos artesãos em feiras e eventos. "Somos gratos a todos os artesãos por acreditarem no trabalho que desenvolvemos. Tem sido gratificante ver o nosso estado ganhando cada dia mais espaço e reconhecimento através das belezas apresentadas pelos nossos artesãos" disse.