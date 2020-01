Vídeo: espaço do empreendedor é inaugurado na Galeria dos Remédios

O espaço será destinado para cursos, palestras e workshops em Manaus | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Na manhã desta sexta-feira (27), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, inaugurou o anexo do Escritório do Empreendedor no 1º andar da nova etapa da galeria dos Remédios, no Centro. Dentro do espaço acontecerá a realização de capacitação empreendedora com palestras, workshops e outros eventos relacionados ao tema.

A partir de 2020, o espaço coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), atenderá com programação gratuita de capacitação para os trabalhadores da galeria e demais microempreendedores de Manaus, que hoje ocupa a oitava posição da capital mais empreendedora do país.

Arthur Virgílio Neto ressaltou como funcionará o projeto dentro do espaço destinado a quem deseja ser dono do próprio negócio. "Esse espaço é para treinar quem trabalha aqui e quem vem de fora. Além disso, queremos motivar as pessoas a frequentarem a Galeria dos Remédios. Antes não se falava em empreendedorismo, mas só de conseguir emprego. Nós acreditamos no empreendedorismo, por isso, investimos nessa área. O Brasil precisa aprender isso. Quando a economia bombar, estaremos preparados para as demandas", declarou Arthur.

Arthur destacou o empreendedorismo feminino para alavancar economia no município | Foto: Bruna Oliveira

Empreendedorismo feminino

Durante o evento, 100 mulheres participantes do projeto “Ela Pode”, realizado em parceria a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), receberam certificação pelos cursos de empoderamento feminino.

A embaixadora do programa, Rosângela Bentes, destacou a importância do projeto para fazer das mulheres, donas do próprio negócio e movimentarem a economia no município. "Nós conhecemos cada uma dessas mulheres e o que elas fazem. Saímos de cada encontro com a certeza de que elas podem, sim", enfatizou.

A indígena Marta Lima, da tribo Sateré Mawé, foi uma das participares do curso voltado para o empreendedorismo. A representante contou a experiência de aprender a usar o artesanato como fonte de renda.

"Eu já era artesã, mas através do curso pude abrir os olhos para outras possibilidades. Posso fazer com que meu produto chegue, não só em Manaus, mas fora do Brasil. Eu aprendi que preciso ter alvos e um deles é aprender a usar a tecnologia ao meu favor, para divulgar e expor os produtos. Agradeço muito a oportunidade", agradeceu.

A indígena recebeu o certificado nesta manhã de sexta-feira (27) | Foto: Bruna Oliveira

A galeria

A galeria, que antes abrigava 197 empreendedores, passará a abrigar mais 311 com a expansão do lugar. Atualmente, o espaço passa a ter cerca de 8 mil metros quadrados. Em sua totalidade, funcionarão 509 lojas com praças de alimentação.

Entre as novidades do lugar está a criação de um auditório com 120 lugares, voltado para cursos de empreendedorismo coordenados pela Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi/Semad), em parceria com a Secretaria Municipal de agricultura, abastecimento, centro e comércio informal (Semacc) que administra galeria.

Tanto a população do entorno quanto os trabalhadores contarão com um posto de atendimento dos correios com pagamento de pequenas contas e expedição de encomenda. Para a venda e compra de passagens está disponível, no espaço 11, novos guichês autorizados, possibilitando maior comodidade e segurança no serviço de viagens.

Assista a transmissão da inauguração na íntegra: