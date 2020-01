Brasileiro pretende gastar mais de R$ 300 para festejar o Réveillon

Segundo um levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), os brasileiros pretendem gastar, em média, R$ 322 durante as comemorações do Réveillon. O valor supera em R$ 32 a média do ano passado.

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, explica o aumento nos gastos. "A economia está um pouco melhor, o desemprego tem caído e a renda do trabalhador vem crescendo aos poucos. Isso faz com que os consumidores consigam ir às compras e gastar um pouco mais em relação ao ano passado".

De acordo com a pesquisa, 28% dos brasileiros devem passar a virada do ano em casa; outros 20% preferem celebrar o ano novo na casa de parentes e amigos; enquanto 13% planejam viajar.

Além disso, entre os entrevistados 54% pretende comprar alguma peça nova de roupa, sapato ou acessório. A tradição na cor também se mantém na chegada de 2020: 37% das pessoas querem vestir branco na virada. O consumo de uvas, lentilha e carne de pouco também está incluído na lista de compra da maioria.

Um outro dado interessante da pesquisa aponta que um em cada três brasileiros, que corresponde a 32% da população, deve fazer alguma simpatia à meia-noite, principalmente, para ter mais dinheiro no ano que vem.

Para a especialista Marcela Kawauti, porém, o planejamento financeiro pode ser ainda mais eficaz. "O que ele precisa fazer é dar atenção a sua vida financeira, se planejar para esses gastos de final de ano, e para os gastos de começo de 2020, e fazer um planejamento financeiro ao longo de todo o ano. De forma que ele não saia do orçamento e consiga guardar uma reserva financeira".

