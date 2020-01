Tecnologia e saúde são as áreas de trabalho mais promissoras para 2020

Manaus - As carreiras nas áreas de tecnologia, saúde e bem-estar são as mais promissoras no Amazonas para 2020, de acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado (ABRH-AM). Segundo a presidente da organização, Kátia Andrade, a demanda por profissionais destes ramos deve ser crescente nos próximos anos, com destaque para os cargos especializados em inteligência artificial, cuidado com idosos e estética.

“As áreas relacionadas à tecnologia da informação e comunicação, que são as mais atingidas pela revolução digital, apresentaram muita demanda de profissionais especializados. Por isso é necessário trabalhar essas competências, pois muitos postos de trabalho surgirão nessa direção e ainda temos poucos profissionais locais com uma especialização adequada para ocupar esses cargos”, afirma a presidente.

A tendência apontada por Kátia vai de encontro ao relatório divulgado pela rede social de negócios Linkedin, que listou as 15 profissões mais promissoras do novo ano. Nas cinco primeiras posições, estão cargos voltados para a área tecnológica: Especialista em Inteligência Artificial, Engenheiro de Robótica, Cientista de Dados e Engenheiro Full Stack. Apesar do destaque para as carreiras desse segmento, a presidente da ABRH-AM ressalta que, no Amazonas, áreas como saúde e bem-estar também estarão em alta.



“Vimos que teve uma demanda bem maior em 2019 para carreiras que lidam com a saúde e o bem-estar, como os cuidadores de idosos, por exemplo. A tendência é que essa busca continue em 2020”, afirma.

Qualificação é a chave

O analista de sistemas da FPF Tech, Diego Lins, de 33 anos, é um dos profissionais especialista em ciência de dados e inteligência artificial que confirma o crescimento da demanda nessa área no Amazonas. Graduado em Ciências da Computação e pós-graduado em Engenharia de Sistemas, Diego decidiu se especializar ao ver que as funções ligadas à informática seriam as mais importantes do mundo nos próximos anos.



“Tentei me antecipar e comecei a estudar essa área especificamente. Na minha percepção, só de um ano para cá houve um aumento na demanda desse segmento aqui na região”, diz. Diego tem uma faixa salarial em torno de R$10 mil por mês.

“A demanda na área de informática é muito boa porque há muitas atividades que vão se automatizando e as empresas buscam eficiência, querem colocar o computador para assumir ações, tanto na área de robótica quanto na área de RH e atendimento”, explica Diego.

De acordo com a plataforma Salario.com.br, com números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a média salarial de um cientista de dados em Manaus é de R$ 6,8 mil. Um engenheiro de informática pode ganhar até R$7,4 mil. Com as especializações, a faixa salarial pode chegar até R$10 mil.

Segundo o especialista em inteligência artificial, ainda há muitos profissionais de fora do Estado que vêm ocupar cargos na região, mas que permanecem pouco tempo. “A rotatividade é muito grande. Por isso acredito que há espaço para os profissionais daqui se especializarem e assumir esses postos”, aconselha. É o que Diego fez: autodidata, pesquisou material, aulas e cursos online para se destacar no mercado.

Onde se formar?

Há vários caminhos para ser um especialista em inteligência artificial. Em Manaus, faculdades públicas e particulares oferecem cursos de graduação como Ciências da Computação, Sistema de Informações e Engenharia da Computação. A partir daí, há opções de especialização, algumas na modalidade à distância. “Há muitos cursos online de altíssima qualidade”, afirma Diego.

Cuidado para a melhor idade

Apontada pelo Ministério do Trabalho como a profissão que mais cresce no Brasil desde 2018, o cuidador de idosos tornou-se uma figura cada vez mais proeminente. Isso porque a população está cada vez mais envelhecida, o que exige atenção especial para essa faixa etária.



Em Manaus, a média salarial do profissional responsável por auxiliar na saúde, na segurança e no bem-estar de pessoas mais velhas é de R$1,076, mas esse valor pode ser maior dependendo de onde a pessoa atua. O cuidador pode trabalhar em domicílios, instituições ou asilos.

É o caso da cuidadora Wilanilda Nunes, de 42 anos, que trabalha para a agência especializada Home Angels. Wilanilda começou na profissão há 12 anos e ao notar o potencial da área, decidiu investir em um curso de técnica em enfermagem. “O curso me ajudou a ter um amparo e conhecimento maior na hora de administrar medicamentos, lidar com emergência, medir pressão”, enumera a cuidadora, que está sempre se atualizando para atender melhor seus pacientes.

Sobre as oportunidades de emprego, Wilanilda afirma que aumentou bastante na última década, mas a falta de qualificação ainda é uma barreira. Quem quiser se dedicar a essa área, pode realizar cursos específicos ou até mesmo investir em graduações como Enfermagem e Técnico em Enfermagem. Em Manaus, uma das opções mais populares de certificação é o curso gratuito da Fundação Doutor Thomas, que já formou mais de 2,9 mil profissionais desde 2006. Geralmente, são disponibilizadas em torno de 400 vagas por semestre.

“Considero que esta é uma área que vale a pena se você se identifica, tem paciência, empatia e amor pelo trabalho”, opina Wilanilda.

Confira o ranking das profissões mais promissoras, segundo o LinkedIn:

• Especialista em Inteligência Artificial

• Engenheiro de Robótica

• Cientista de Dados

• Engenheiro Full Stack

• Engenheiro de Confiabilidade de Site

• Especialista em Sucesso do Cliente

• Representante de Desenvolvimento de Vendas

• Engenheiro de Dados

• Técnico em Saúde Comportamental

• Especialista em Segurança Cibernética

• Desenvolvedor de back-end

• Diretor de Receita

• Engenheiro de Cloud

• Desenvolvedor JavaScript

• Product Owner