Onde investir: veja opções indicadas por especialistas para 2020

Manaus - Com as taxas de juros baixas e a expectativa de um crescimento moderado da economia brasileira, o amazonense deve se preparar para diversificar seus investimentos em 2020. É o que apontam especialistas em economia e educação financeira. Segundo eles, o novo ano será de desafios para driblar as variações do mercado, mas também de oportunidades para novos investimentos ou mesmo abrir o próprio negócio.

O primeiro desafio é a taxa Selic, que está em 4,5% ao ano, a menor da história. O valor atinge principalmente os investimentos de renda fixa. Um exemplo são as aplicações na tradicional caderneta de poupança, que está rendendo 70% do valor da taxa básica de juros e rentabilidade em torno de 3% ao ano. Isso resulta em perda real para os investidores.

“Qualquer que sejam os investimentos ou aplicações financeiras, nenhuma delas repõe a perda do poder aquisitivo da família brasileira. Os aumentos de custo de vida e produtos e serviços serão muito maiores que qualquer taxa de retorno de investimento”, diz o educador financeiro Reinaldo Domingos, que aponta uma perda de 10% a 15% no poder de compra no final de 2020.

Domingos explica que essa perda acontece desde 2014, impulsionada pelos altos e baixos da economia brasileira. Ele diz que só fazendo uma recomposição financeira, adotando estratégias para redução do consumo e custo de vida, é possível recuperar esse poder de compra. A chegada de um novo ano é o momento ideal para rever os planos econômicos.

“Para quem nunca investiu, será uma ótima oportunidade para começar definindo seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Para quem já investe, será um ano de recompor todos os seus tipos de investimento, fazer um diagnóstico para saber que tipo de investimento tem hoje e redirecionar para outro que esteja rendendo melhor. Não pode ser conservador ao extremo a ponto de fazer nada”, orienta o educador.

Opções de investimento

Educador Financeiro Reinaldo Domingos aconselha a procurar bancos menores para investir | Foto: Arquivo Pessoal

Quem quiser multiplicar o dinheiro a ser poupado, deve considerar diversificar a carteira e buscar investimentos mais arriscados. Títulos do Tesouro Direto, ativos de renda fixa, fundos de investimento e ações são algumas das opções para esses investidores. Mas antes de decidir onde colocar seu dinheiro, é preciso definir o objetivo daquela aplicação, diz o educador.



Dependendo da meta - uma viagem, uma casa ou mesmo uma previdência privada - existe um tipo de investimento adequado. Para metas a curto prazo, o tempo de investimento é de um ano; a médio prazo, até 10 anos; já para longo prazo, a partir de 10 anos.

Para os investidores de curto e médio prazo, Reinaldo Domingos recomenda Certificado de Depósito Bancário (CDB) e o LC (Letras de Câmbio). “A dica é procurar bancos menores porque eles apagam acima de 100% do CDI, que é a taxa de juros que todos os bancos trabalham”, indica o educador. Outra vantagem dessa modalidade é garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de até R$ 250 mil.

“LCI e LCA, as letras de agronegócio e imobiliária, têm tido boa performance. A vantagem deles é que são isentos de imposto de renda para pessoa física, com FGC”, acrescenta Reinaldo.

Já a longo prazo, uma opção são os títulos de Tesouro Direto alongados, acima de 10 anos, que já rendem 8%. Além disso, Reinaldo aponta as ações como uma alternativa interessante. “Quando se aplica em ações, você não está investindo, mas sim empreendendo, já que compra uma parte pequena daquela empresa”, esclarece.

Reinaldo enfatiza que 2020 é um ano para os investidores saírem da zona de conforto. “As pessoas não estão ficando mais na renda fixa. Elas terão que arriscar um pouco mais de recursos em renda variável.

Hora de empreender

Já para quem pensa em abrir um negócio próprio, 2020 exigirá ainda mais preparação e estudo para os empreendedores. De acordo com o coordenador da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovens de Manaus (CDL Jovem), Renan Pessoa ainda há muitas pessoas que investem dinheiro alto sem estudar o mercado. “Vejo que 2020 terá grandes oportunidades para quem está preparado”, analisa.

Renan aponta opções de negócios como delivery de comidas com preço acessível, já que os clientes querem cada vez mais praticidade na alimentação, usando apps de entregas. “Foque em um prato especial, seja um churrasquinho, yakissoba ou lasanha. Tendo um bom diferencial no marketing, boa embalagem e higiene, você se destaca”, aconselha.

O mercado para pets também seguirá com força total em 2020. “Hoje os pets são criados como filhos. Pense em algo que você pode montar de serviços e que venda produtos no varejo ou uma representação para vender para os atacadistas de produtos pets”, orienta.

Investir em franquias é outra opção interessante para os empreendedores. No Amazonas, houve um crescimento de 10% nas unidades de franquias no 3º trimestre de 2019, representando um faturamento de R$469 milhões no Estado. Em Manaus, o segmento que mais movimenta o setor é o de alimentação, seguido por casa e construção, de acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). O preço de investimento em uma franquia varia de negócio para negócio, indo de R$6,9 mil até mais de R$200 mil.

Diretor executivo da Franchise4U, rede especializada em feiras de franquias, Ricardo Branco | Foto: Arquivo Pessoal

Para o diretor executivo da Franchise4U, rede especializada em feiras de franquias, Ricardo Branco, os números comprovam o bom momento do setor. “É uma boa chance para expandir, incentivar o empreendedorismo e também empreender. Vale ressaltar também o total de empregos diretos gerados pelo setor de franquias derivado da retomada da expansão. Em comparação com o terceiro trimestre de 2018, os empregos diretos cresceram em 4%. Dessa maneira, são mais de 1,3 milhão de trabalhadores empregados no setor de franquias”, informa Ricardo.