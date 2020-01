Quem ganhou o carro do sorteio do Amazonas Shopping em 2019?

O sorteio, que aconteceu na quinta-feira (26), foi acompanhado por clientes e lojistas. | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas Shopping anunciou o nome do cliente vencedor da promoção de Natal 2019.Trata-se de Erik Ricardo Cunha David, que levará para casa um carro modelo Hyundai Creta. O sorteio, que aconteceu na quinta-feira (26), foi acompanhado por clientes e lojistas.

O superintendente do Amazonas Shopping, Rodrigo Vabo ressalta que a campanha foi um sucesso e superou a expectativa de participação dos clientes. “A receptividade foi muito boa, tanto em frequência quanto em compras”, afirmou.

Horário do shopping no fim de ano:

Até segunda-feira (30) o horário de funcionamento do Amazonas Shopping será normal, das 10h às 22h. No dia 31 (véspera de Ano Novo) o shopping abrirá das 10h às 18h. No dia 01º de janeiro apenas a praça de alimentação funcionará, no centro de compras.