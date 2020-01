Estado economiza R$ 324 milhões em licitações no ano de 2019

Manaus- O Centro de Serviços de Compartilhados (CSC) manteve o compromisso de trazer economia aos cofres públicos nos certames realizados pelo órgão, tendo economizado R$ 324.850.641,44 (trezentos e vinte quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), quantia equivalente a uma economia de mais de 20% de tudo que o Estado licitou no ano de 2019.



No mês de dezembro, o CSC economizou o valor de R$ 29.944.420,75 (vinte e nove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) equivalente a uma economia de 25,38% do valor licitado.

Para realizar a economia, o CSC analisa as necessidades dos órgãos do Estado do Amazonas, os quais instruem os processos de licitação com o valor estimado pela Administração. A partir deste valor de referência, o pregoeiro do Centro de Serviços negocia com os licitantes com o intuito de diminuir o valor das mercadorias/serviço, gerando economia para o Estado. Todo o trâmite é feito por meio do portal de compras do Estado do Amazonas ( www.e-compras.am.gov.br/publico/ ) e em observância aos ditames da Lei de Licitações (Lei 8.666/93).

Na avaliação do presidente do CSC, Walter Brito, os resultados obtidos no ano de 2019 foram muito satisfatórios.

“Estamos felizes com os resultados obtidos no ano que passou. Visamos não somente a compra mais barata, mas a melhor para o Estado. Para o ano de 2020 esperamos manter a economia, trabalhando sempre de forma séria, ágil e transparente”, concluiu Walter.

*Com informações da assessoria