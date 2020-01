Atenção concurseiros: edital do Depen disponibiliza mais de 300 vagas

O ano de 2020 já começa com uma boa surpresa. Acontece que, por meio da portaria 675, publicada em edição extra do diário oficial, em 31 de dezembro, o novo concurso Depen (Departamento Penitenciário Nacional) foi oficialmente autorizado.

O aval do Ministério da Economia corresponde ao total que havia sido solicitado, o que corresponde a 309 vagas, sendo 294 para o cargo de agente federal de execução penal, que pede apenas ensino médio e carteira de habilitação a partir da categoria "B" e 15 para especialista federal em assistência à execução Penal, de nível superior.

Com a autorização, o órgão agora tem um prazo de seis meses para a publicação do edital de abertura de inscrições, o que deve ocorrer até 30 de junho. Porém, é possível que a liberação ocorra antes deste prazo. Novas informações devem ser confirmadas em breve.



Uma vez autorizado, os próximos passos são definir a comissão organizadora e o nome da banca responsável pela aplicação das provas. As regiões para onde as vagas serão distribuídas ainda deverão ser confirmadas pelo órgão.

No caso do agente, para concorrer é necessário possuir ensino médio e carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A remuneração inicial é de R$ 6.030, incluindo gratificação de desempenho e auxílio-alimentação de R$ 458. Para os servidores veteranos, a remuneração chega a R$ 10.202,50.

Já o especialista destina-se a quem possui formação de nível superior em áreas específicas. O inicial, neste caso, é de R$ 5.865,70.

Concurso Depen: criação de cargos

Além do concurso Depen que acaba de ser autorizado, tramita, no Ministério da Economia, um pedido para a criação de 1.580 vagas para três cargos: 1.440 para agente, 36 para técnico e 104 para especialista

O posto de técnico federal de apoio à execução penal, não contemplado no pedido do concurso do Depen, pede nível médio ou médio/técnico, com inicial de R$ 4.120,28.

Em dezembro, o documento chegou a apresentar algumas alterações e a expectativa é de que tais oportunidades sejam criadas o mais rápido possível, para assim reforçar o quadro de servidores do órgão.

A movimentação ocorreu no final de dezembro quando o protocolo foi concluído na Divisão de Provimento e Vacância, onde estava parado desde o dia 3 de dezembro do mesmo mês.

