Consumidor já pode evitar ligações com ofertas de crédito consignado

Começou a funcionar nesta quinta-feira (2) o serviço " Não me Perturbe " nos bancos. Com ele, o consumidor pode se candidatar para não receber ligações com ofertas de crédito consignado.

A interrupção tem a validade de um ano e deve ser feita no site do programa, que já funcionava para bloquear ligações de empresas de telecomunicações. Ao todo, 31 instituições financeiras, que correspondem a 98% dos empréstimos consignados no Brasil, aderiram ao acordo. O cliente pode optar se bloqueia todo o setor bancário ou agências específicas.

Para fazer o procedimento é necessário que o telefone registrado no site esteja ligado ao mesmo CPF do cliente. Segundo a Federação dos Bancos, o objetivo é aumentar a proteção dos consumidores e aperfeiçoar a oferta de crédito consignado no pais, além de reduzir o endividamento dos brasileiros.

