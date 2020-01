Jovem arrecada R$ 20 mil com brigadeiros na rua para viagem à Irlanda

Um jovem catarinense de Biguaçu decidiu vender brigadeiros em ruas da Grande Florianópolis para realizar um sonho. Francisco Bezerra Júnior, de 35 anos, determinou que seu maior objetivo era realizar um intercâmbio para Irlanda e ser cidadão do mundo. Porém, a vida nem sempre permite realizar os sonhos sem antes lutar. Assim, os brigadeiros foram a melhor ideia para possibilitar que ele realizasse um intercâmbio de oito meses na Irlanda. As informações são do site CBN.

"Na verdade, eu não vendo brigadeiros. Eu vendo o meu sonho de viajar para a Irlanda. Quem compra o meu sonho, ganha o brigadeiro de brinde", revelou Francisco.

O interesse, de início, era fazer um mochilão no final de 2017. Porém, um casal de primos avisou que iria morar na Irlanda, e Xico pensou que este seria um bom local para ficar durante algumas semanas. Além de não pagar aluguel até achar o seu próprio espaço, poderia aliviar um pouco da saudade da família e amigos que iria deixar.

O projeto "Brigadeiro sonhador" começou a partir do momento em que o rapaz percebeu que, com os trabalhos que tinha, não conseguiria juntar dinheiro suficiente para ir ao exterior. Então, ele resolveu procurar em vídeos na internet algo que pudesse ajudá-lo a conquistar o objetivo. A solução encontrada foi fazer brigadeiros.

"A primeira panelada não deu certo. Se hoje eu vou fazer as contas, eu juntei de R$ 15 mil a R$ 20 mil com o brigadeiro. Só que, como eu falo, vender o brigadeiro todo mundo pode fazer, mas é preciso ter um diferencial. Eu falava que era para fazer um intercâmbio. Fora que o brigadeiro é muito bom" revelou o catarinense, dizendo que usa chocolate com 50% de cacau.

Quase todo dia, por volta de 6h, Francisco acorda para preparar o produto. Uma foto de Francisco tirada em um semáforo da Avenida Presidente Kennedy, em São José, viralizou, e brasileiros que moram na Irlanda chegaram a abrir uma vaquinha virtual para o sonho de Francisco. Porém, grande parte do recursos foi mesmo com a venda dos doces nas ruas.

"Muitas vezes, quando a gente vende em sinaleiras, as pessoas te dão dinheiro. Quando eu já estava com o valor a mais que eu esperava e eu ainda tinha brigadeiro para vender. Como esse não era meu intuito, de ganhar dinheiro dessa forma. Então, quando eu terminava o dia, começava a doar o brigadeiro para crianças e moradores de rua ", disse Francisco.

O catarinense ainda vendeu um carro para conseguir as passagens para o país europeu. A viagem está marcada para o próximo dia 15. Será a primeira vez que Francisco viajará de avião e sairá do Brasil. Depois de chegar na Irlanda, a intenção de Xico é se manter lá fora, mesmo que seja em outros países.

"A Ilha é muito linda, mas o mundo é muito grande para ficar parado num lugar só ", comentou o catarinense sonhador.