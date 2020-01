Concursos abertos somam mais de 30 mil vagas em todo o país

O ano de 2020 começa com milhares de oportunidades em aberto para quem almeja ingressar em um cargo no funcionalismo público. Ao todo, são 109 concursos com inscrições abertas e, juntos, eles somam nada menos que 30.396 vagas.

Destinadas a candidatos de todos os níveis escolares, as ofertas estão distribuídas entre diversos cargos, como auxiliar administrativo, motorista, recepcionista, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, merendeira, salva-vidas, servente geral, inspetor de alunos, professor etc.

Os órgãos envolvidos oferecem salários iniciais de até R$ 20.458 por mês, além de vários benefícios, como estabilidade profissional, auxílio-alimentação, vale-transporte etc.

*Com informações do JC Concursos