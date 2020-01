Aparelhos eletrônicos e chuvas não combinam: veja como protegê-los

Apesar das altas temperaturas que a estação mais quente do ano apresenta, existem outros transtornos ligados ao Verão, como é o caso das fortes chuvas que acontecem em boa parte do Brasil.



Segundo dados do Inmet ( Instituto Nacional de Meteorologia ), entre os dias 06 e 12 de janeiro de 2020, a previsão indica que os volumes de chuva são mais modestos, com totais entre 50 e 100 mm no Mato Grosso, sul do Amazonas e do Pará e no norte do Tocantins.

Ainda neste período, as chuvas deverão variar entre 25 e 45 mm no norte da Região Nordeste, e entre 40 e 90 mm no sul de Minas Gerais, Norte do São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e oeste do Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul. Já nas demais áreas do país, o modelo indica volumes inferiores a 25 mm.

Além dos perigos causados por alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores, que resultam em mortes e na perda de bens materiais, bem como as dificuldades de transporte, as fortes chuvas de Verão também podem afetar a rede elétrica e, por consequência prejudicar não só aparelhos eletrônicos, como causar acidentes.

De acordo com Pedro Al Shara, CEO e engenheiro elétrico da TS Shara, fabricante nacional de nobreaks e estabilizadores de tensão, este é um momento que todos devem tomar muito cuidado. “As fortes chuvas podem causar tanto apagões como choques elétricos provenientes dos raios, dessa forma, além dos aparelhos elétricos e telefônicos correrem riscos, os seus consumidores também são um alvo”, comenta.

O especialista afirma também que os blecautes e as oscilações de energia diminuem o tempo de vida dos equipamentos. Por isso, o uso de equipamentos de proteção de energia, como nobreaks e estabilizadores de tensão, é indicado. “Os nobreaks funcionam como reservas de energia para uma hora de necessidade, o que evita a perda de dados e ameniza os problemas causados a qualquer dispositivo ligado a ele. Já os estabilizadores de tensão impedem que os aparelhos sejam afetados diretamente. A diferença é que o estabilizador atua contra as oscilações de energia, nivelando a voltagem recebida e os filtros evitam passagens de altas correntes para outros produtos conectados a ele”, esclarece Al Shara.

Em relação aos raios, que também são evidentes nesta época do ano, Al Shara explica que os choques elétricos causados por esse fenômeno geralmente são resultados de altas descargas energéticas e podem levar desde problemas na circulação sanguínea até a morte. “Um simples banho em dia de tempestade tem a possibilidade de terminar em tragédia. O chuveiro faz parte da rede elétrica da casa e se um raio cair nesse local ou nas proximidades, grandes voltagens aparecem na fiação e a pessoa pode receber uma descarga elétrica”, comenta.

Para evitar muitos desses transtornos, o engenheiro elétrico recomenda alguns cuidados básicos que podem ajudar a proteger os aparelhos eletrônicos, assim como a rede elétrica:

Evitar tomar banho no momento de chuva intensa.

Não mexer em aparelhos elétricos durante os temporais e caso necessite, desligá-los da tomada primeiro, para evitar levar um choque.

Se precisar falar com alguém, dê preferência ao celular ao invés do telefone fixo. Tablets e notebooks só devem ser usados se estiverem desconectados.

Não quebre o terceiro pino dos carregadores. Ele serve exatamente para proteger os eletrônicos de cargas elétricas muito altas. Ao invés de quebrar esse pino, use um adaptador de tomada.

Verificar se não tem algum vazamento, infiltração ou se não está entrando água por alguma janela próxima dos eletrônicos. Caso a água atinja algum equipamento, ele deve ser desligado.

Se houver infiltração na residência todos os disjuntores devem ser desligados.

Em um problema de grande escala, como a queda de um poste, bombeiros devem ser acionados através do 193.