O sonho da casa nova: 200 imóveis vão a leilão com super descontos

Manaus- Começar 2020 de casa nova é possível com os leilões de imóveis promovidos por bancos em todo o país. Com descontos acima de 60%, há mais de 200 unidades , entre casas, apartamentos, terrenos e opções comerciais, disponíveis para lances pelo site da Sold Leilões. As ofertas podem ser realizadas online até o dia 29 de janeiro e os lances iniciais variam entre R$ 39 mil e R$ 4,5 milhões, disponível para todas as regiões do país, incluindo a capital Manaus.

As unidades estão disponíveis nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O Banco Santander oferece o maior número de propriedades, com desconto médio de 44%, disponíveis até os dias 21 e 29 de janeiro com condições de pagamento facilitadas até 420 Meses. Em Camaçari, na Bahia, uma casa com dois quartos e duas suítes, uma vaga de garagem e 230 m² de área de terreno sai a partir de R$ 144.112. Em São Paulo, um apartamento com duas vagas de garagem e 115.66 m² tem valor inicial de R$ 306.337. É possível consultar todas as propriedades do banco por meio do link https://www.sold.com.br/santander

Já o Banco ABC oferta até o dia 7 de janeiro oito apartamentos em Aquiraz, no Ceará. As unidades são do modelo apart-hotel, no empreendimento Palm Beach Residence, em Porto das Dunas. É possível arrematar um apartamento de 151m² com duas vagas de garagem pelo lance inicial de R$ 400 mil. O link para as unidades é: https://www.sold.com.br/bancoabc

O banco Inter também disponibiliza propriedades até os dias de 16 e 22 de janeiro. Uma loja de 30 m² em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, sai a partir de R$ 39 mil, um desconto de 62%. Outro destaque é uma chácara de 6.834m² em Esmeraldas, Minas Gerais, com área de 6.834,00 m² e lance inicial de R$ 559 mil. Todos os imóveis do Banco Inter, podem ser visualizados no link: https://www.sold.com.br/bancointer

O Tribanco disponibilizou 12 unidades até o dia 22 de janeiro. Há casas, apartamentos, imóveis comerciais e rurais com descontos de até 58% e opções de parcelamento. Um apartamento desocupado em Ubatuba/SP tem lance inicial de R$ 190 mil. O link para as unidades é: https://www.sold.com.br/lote/lista/leilao/9078

Distribuídos em 5 estados, 15 imóveis foram colocados à venda em leilão pelo Banco Pan. Os compradores têm até dia 24 deste mês para garantir o arremate. Além de opções residenciais, há itens como a sala comercial desocupada Edifício Infinity Corporate em Belém (PA). Com no 81m², este lote tem lance inicial de R$ 233.280,00, já com desconto de 42% do valor da avaliação. Para visualizar as demais unidades, basta clicar no link https://www.sold.com.br/bancopan .

Para ter acesso a todos os leilões e os respectivos editais, basta acessar https://www.sold.com.br/leiloes-de-imoveis . Cada um dos bancos oferece condições de pagamento diferentes, o que inclui taxas mensais variáveis, descontos para pagamento à vista, além da exigência ou não de sinal de acordo com o número de parcelas.

*Com informações da assessoria