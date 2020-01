Feiras de Produtos Regionais movimentaram mais de R$ 23 mi em 2019

Manaus - As Feiras de Produtos Regionais do Amazonas, promovidas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), movimentaram mais de R$ 23 milhões no ano de 2019. No total, foram comercializadas mais de 6.513 toneladas de alimentos regionais somente na capital, gerando um faturamento de R$ 18 milhões. No interior, foram vendidas 1.079 toneladas de produtos, com movimentação de R$ 5,2 milhões.

Atualmente, pelo menos 600 pessoas, entre produtores rurais, associações, cooperativas, agroindústrias e empreendedores da economia solidária, são beneficiadas com a realização das feiras na capital e no interior.



Para o produtor rural do município de Iranduba, Dorivan Santos Ferreira, as feiras da ADS são garantia de estabilidade. “Eu participo dessas feiras há mais de seis anos e atualmente estou nas edições do Shopping Ponta Negra e Sumaúma Park Shopping. Lá eu vendo folhagens, como couve, alface e outras. Ao todo, consigo vender cerca de 1,2 mil maços de couve por edição da feira e ainda tenho contato direto com os consumidores, o que me faz ter facilidade de venda. Com isso, eu e minha família conseguimos estabilizar nossos gastos. 2019 foi um ano muito bom para mim”, concluiu o agricultor.



O presidente da ADS, Flávio Antony Filho, adianta que, para o ano de 2020, os programas da Agência serão fortalecidos e ampliados. “As feiras proporcionam aos agricultores do Amazonas um espaço digno para que o produtor possa vender sua produção diretamente para os consumidores. Nós garantimos a estrutura com tendas, expositores, mesas, cadeiras e climatizadores. A realização das feiras é garantia de trabalho, renda e lucratividade para os produtores rurais e microempreendedores do setor primário”, comentou.



Das nove edições realizadas semanalmente na capital do estado, os dias de feira no Shopping Ponta Negra movimentaram R$ 5,2 milhões em recursos. Já a feira realizada no Manaus Plaza Shopping obteve o segundo maior valor movimentado: R$ 3,4 milhões. No total, as feiras receberam mais de 970 mil visitantes em 2019.



Entre os setores que mais obtiveram êxito nas vendas está a área de hortifrutis, com a oferta de banana, abacaxi, melancia e outros produtos regionais. Os agricultores participantes faturaram um total de R$ 12,4 milhões. Na sequência, está o setor de alimentação, como café da manhã e os lanches da tarde, e o setor de ovos, que se destacam em números de venda (alimentação com R$ 2,2 milhões; e ovos com R$ 915,7 mil).



Investimento

Em 2019, a ADS investiu R$ 2,8 milhões em recursos para aquisição de novas tendas, expositores de pescado, mesas, cadeiras, coletes e bonés enviados para os municípios que não contavam com os itens para o escoamento e venda dos produtos.



No decorrer de 2019, foram inauguradas feiras da ADS nos municípios de Nhamundá, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Tabatinga, Manicoré, São Paulo de Olivença, Atalaia do Norte, Maués, Benjamim Constant e Parintins, que foi beneficiado com um novo kit-feira.



Feiras em Manaus

Confira os locais, datas e horários das feiras de Produtos Regionais da ADS na capital:



Sumaúma Park Shopping: terças, das 16h às 20h;

Manaus Plaza Shopping: terças e quintas, das 15h às 19h;

Shopping Ponta Negra: quartas e sextas, das 15h às 19h;

Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus (Cassam): sábados, das 5h ao meio-dia;

Comando Geral da Polícia Militar: sábados, das 5h ao meio-dia;

Estacionamento da empresa MF Amazônia: sábados, das 5h ao meio-dia.