Concurso do município de Presidente Figueiredo tem mais de 300 vagas

Presidente Figueiredo (AM) - A prefeitura do município de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros de Manaus) tornou público o edital com 348 vagas para o preenchimento do quadro de funcionários temporários da Secretaria Municipal de Educação. As inscrições começam no dia 13 de janeiro. Vagas são para nível fundamental e superior.

O edital está disponível no site da transparência dos municípios. Os cargos são para professores, pedagogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistente social, auxiliar de limpeza e cozinheiro. As inscrições começam na próxima segunda (13) e segue até o dia 22 de janeiro. Salários variam de R$ 998 a R$ 2,4 mil.