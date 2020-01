Nota Fiscal Amazonense sorteia R$ 50 mil nesta quarta-feira

Manaus - A campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA) , promovida pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AM), fecha o exercício de 2019 em grande estilo. Na quarta-feira (15), a iniciativa irá sortear seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil, a maior premiação dos últimos 12 meses. Os nomes dos sortudos serão divulgados ao vivo durante transmissão da TV Encontro das Águas pelo canal 2.1 da TV aberta e 13 na NET.

Participam todas as R$ 13,6 milhões notas emitidas com CPF no ano passado, que totalizaram R$ 3,4 bilhões em operações comerciais. Concorrem cerca de 300 mil participantes, com 48,7 milhões de bilhetes eletrônicos gerados automaticamente. A cada R$ 50 em compras com CPF, o participante recebe um bilhete eletrônico que pode ser consultado na página da campanha, https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/.

Ao longo de mais de quatro anos, a Nota Fiscal Amazonense sorteou mais de R$ 9,7 milhões em prêmios diários, mensais e especiais. Cerca de 28 mil cidadãos e entidades sociais foram premiados na campanha, que tem por objetivo estimular a emissão da nota fiscal e promover o combate a sonegação.

O Estado tem ampliado a arrecadação por meio de regularização de empresas, combatendo a concorrência desleal e ampliando junto à população o hábito de emissão de notas fiscais, com os respectivos registros das vendas na base de dados da Sefaz-AM.

Os recursos oriundos do gesto regular de cidadania fiscal de colocar o CPF na nota têm sido utilizados para a melhoria e a expansão dos serviços públicos em áreas prioritárias como saúde, educação, segurança.

Para participar, o interessado deve fazer um cadastro informando seus dados pessoais e selecionar uma entidade social, que receberá um prêmio à parte que corresponde a 40% do valor destinado à pessoa física. Ao comprar, o participante deve informar o número do CPF para concorrer aos prêmios, cujos valores variam de R$ 200 até 50 mil.

