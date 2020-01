Mercado de Logística está em expansão em Manaus, diz Sindam

Manaus - Responsável pela administração de materiais e controle de mercadorias, o profissional de logística é indispensável para empresas, de pequeno ou grande porte. Para contribuir com a inserção de profissionais capacitados na área, o Senac Amazonas abriu inscrições abertas para o curso superior de Tecnologia em Logística. Os novos alunos terão desconto de 30% nas mensalidades.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Manaus (Sindam), Orlando Feitoza Júnior, o mercado de Logística está em ampla expansão. O empresário salienta que a qualificação é o fator que determina o sucesso desse profissional.

“Há vagas sim, principalmente para quem for capacitado. A atuação dos profissionais de Logística é necessária em tudo que tenha o objetivo de ordenamento, previsão e controle. O profissional pode atuar em transportadoras, armazéns, distribuidoras, empresas de comércio exterior e etc”, destaca.

Conforme o presidente do Sindam, que atua como representante dos clientes no Comércio Exterior mediante nomeação e coordenação da Receita Federal, todas as empresas precisam reconhecer a importância desse profissional em seus quadros para que haja eficiência na prestação de serviços.

Com mais de 20 anos de atuação na área da Logística, a atual diretora geral da Faculdade Senac Amazonas, Fabiana Oliveira Lucena, acredita que as novas tecnologias também contribuem para novas oportunidades de trabalho neste segmento profissional.

”O mercado de trabalho para logística é contratante e está em expansão. Cada vez mais o e-commerce amplia e precisamos de profissionais capacitados para fazer isso acontecer. São muitas funções em logística então, temos os salários de R$ 1.300 até diretores e altos executivos", ressalta.

Para Fabiana, que é economista especializada em Comércio exterior, mestre em Engenharia de Produção e doutora em Engenharia de Transportes, a carreira no ramo de logística é atraente e abre um leque de possibilidades.

"Trabalhar cm logística é não ter rotina. Gostar de resolver problemas e entender que estamos na atividade meio. Nossa satisfação deverá ser concretizar algo. É uma carreira muito atrativa. Você pode trabalhar desde motorista e entregador, indo para comprador, planejador de produção, estoquista, almoxarife, supervisor, coordenador e diretor”, finaliza.

Tecnólogo em Logística



O curso é ofertado pela Faculdade de Tecnologia do Senac no Amazonas (Fatese AM), unidade José Tadros, na Cidade Nova I (rua Visconde de Itanhaém, 868). Com duração de 2 anos, o tecnólogo é reconhecido pelo MEC e é uma das apostas da instituição para o ano de 2020. A Fatese conta com salas climatizadas, laboratórios modernos, biblioteca e com professores qualificados e com experiência de mercado.

Perfil profissional: O tecnólogo em logística é o profissional que deve ser flexível e interessado nas demais áreas de uma empresa. Afinal, ele é responsável por fazer a administração de materiais e controle de mercadorias. Também deve ter habilidade para se comunicar com fornecedores, clientes e outros colaboradores, pois o seu setor é integrado aos demais de uma companhia.