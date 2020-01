'Paulo Guedes vai resolver questão dos concentrados', diz Omar Aziz

Manaus - Em vídeo divulgado nas redes sociais, o senador Omar Aziz (PSD) disse que o Ministro Paulo Guedes prometeu resolver, num prazo de 72 horas, a questão envolvendo o decreto do governo federal que reduz de 10% para 4% da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do setor de concentrado de refrigerantes da Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Falei com o Ministro sobre o setor e disse a ele que é muito importante para a economia do Amazonas que é o setor de concentrados, que gera empregos em Manaus e no interior do Amazonas. Falei sobre a importância de manter empresas como a Coca Cola em Manaus e no Brasil todo”, explicou Omar.

O senador disse ainda que fez questão de lembrar a Paulo Guedes da conversa que tiveram recentemente sobre o IPI e sobre os efeitos do mesmo para as empresas da Zona Franca. | Foto: Divulgação

“Esperamos agora uma decisão definitiva e acabar com essa insegurança jurídica que as empresas instaladas no Distrito Industrial passam hoje em relação ao não reconhecimento do crédito e, também, da redução ou aumento desse IPI sem ter uma conversa técnica com as pessoas que convivem e trabalham no Estado do Amazonas”.

