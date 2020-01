Consulta do Cadastro Positivo já está valendo

Manaus - A consulta ao Cadastro Positivo, que entrou em vigor no último sábado (11), vai impactar na economia do país e trazer um respiro para os “bons pagadores”. O dispositivo consiste na reunião de informações de operações financeiras e obrigações de pagamentos de pessoas físicas e jurídicas. Ele possibilita a visualização do histórico do consumidor, podendo render benefícios aos que pagam as contas em dia.

Essa “lista de bons pagadores” traz uma nota do consumidor, que é calculada com base nas operações de crédito em geral, como empréstimos bancários, financiamentos imobiliários e cartão de crédito, além de pagamentos de serviços continuados, como luz, água e telefone. Com isso, há expectativa de condições melhores ao consumidor.

“Os maiores beneficiados serão os consumidores de baixa renda, que poderão contar com informações como a do pagamento em dia das contas de consumo para compor seu score no cadastro e, assim, se tornarem candidatos viáveis ao crédito”, afirmou José Luiz Rodrigues, especialista em regulação e sócio da JL Rodrigues, Carlos Átila & Consultores Associados.

A expectativa do Banco Central é de que, com o Cadastro Positivo, a avaliação do risco de crédito seja aprimorada, com queda das taxas de juros cobradas dos bons pagadores e redução dos índices de inadimplênci, que ainda são altos no país. Além disso, a promessa é de que a medida ajude endividados a regularizarem as dívidas.

De acordo com dados divulgados pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), a estimativa é de que 45% dos endividados consigam se estabilizar financeiramente por meio do programa. "A ideia é que o consumidor que passou por um problema financeiro pontual consiga recuperar sua reputação no mercado por meio do seu histórico de bom pagador", diz Vilásio Pereira, gerente de Cadastro Positivo do SPC Brasil.