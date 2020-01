‘Nota Premiada Manaus’ supera 10 mil cadastros

| Foto:

Manaus - Em pouco mais de um mês de campanha, a ‘Nota Premiada Manaus’ já ultrapassou a marca de 10 mil cadastrados. A ação, lançada pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, no início de dezembro DE 2019, tem o objetivo de estimular a prática da educação fiscal e conscientizar a população quanto a importância de exigir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

Os primeiros sortudos, contemplados no sorteio especial do mês de dezembro, já receberam seus prêmios, assim como as instituições indicadas por eles. A maior premiação, de R$ 50 mil, saiu para a professora Ivana Laurido Conde, que indicou o Lar das Marias para receber o equivalente a 40% do prêmio. Lorena Caldas levou o segundo maior prêmio, de R$ 20 mil e indicou a Casa da Criança como sua instituição.

“Estamos muito contentes com os resultados alcançados com a campanha Nota Premiada Manaus e com a adesão da população. Além de incentivarmos o contribuinte a solicitar sua Nota Fiscal de Serviços, temos a oportunidade de colaborar com as instituições cadastradas no Fundo Manaus Solidária, que realizam ótimas ações sociais em nossa cidade”, enfatizou o secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Lourival Praia.

Cadastro

Quem ainda não realizou seu cadastro, é só acessar o portal da campanha Nota Premiada Manaus (https://notapremiada.manaus.am.gov.br/), exigir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e começar a concorrer. O próximo sorteio será com base na extração dos números da Loteria Federal do dia 15 de fevereiro.

A cada R$ 15 acumulados em serviços amparados por documentos fiscais identificados com o CPF, o participante ganhará um cupom eletrônico para concorrer nos sorteios mensais.

Para acumular cupons é necessário pedir para incluir o CPF na nota fiscal, que deve ser exigida em qualquer empresa prestadora de serviços da capital como: clínicas médicas, academias de ginástica, cinemas, mecânicas, salões de beleza, escolas, cursinhos, faculdades, etc. A lista completa de prestadores de serviços está disponível no portal Nota Premiada Manaus.