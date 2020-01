Saiba como o consultor em marketing pode ajudar sua empresa

Manaus - Empreendedores quando abrem negócios, focam quase que exclusivamente no produtos ou serviços prestados e apenas pensam no Marketing quando observam que os resultados obtidos não são os esperados. Outro equívoco é pensar que poderá resolver todos os problemas da empresa como, melhorar a conversão, aumentar as vendas e a visibilidade da marca, entre outros, sem o planejamento devido. Nesse momento é essencial contratar um Consultor em Marketing para se planejar as estratégias. Entenda!

O Consultor Estratégico de Marketing, Paulo Ricardo Sachs, explica que o Marketing é importante para melhorar o relacionamento, analisar comportamentos, estudar concorrentes, monitorar marcas, otimizar conversão, pesquisar tendências e planejar ações dentro de uma empresa.



“O Marketing é planejamento de estratégia para vender mais, por isso estuda como criar o desejo na cabeça do consumidor. O marketing é pensado junto com direção da empresa, por isso foca em pontos estratégicos. Nesse momento cria-se um produto que se pretende lançar, por isso é importante pensar no que os outros querem”, diz Sachs.



O que faz uma consultoria de marketing?

A Consultoria em Marketing tem como objetivo aconselhar e orientar a empresa sobre estratégias a serem seguidas para se atingir resultados de curto, médio e longo prazos. Para isso, há uma análise completa do ambiente de negócios.



Ricardo Sachs atua na área de marketing há muitos anos e destaca que a área é muito complexa, pois envolve administração, compras, vendas, atendimento, treinamento.



“Uma empresa chega com o consultor e afirma que está vendendo menos. O primeiro passo é realizar um diagnóstico do negócio do cliente. Particularmente, nunca trabalho de baixo para cima da pirâmide, é sempre o contrário. Se a loja não está vendendo, a administração precisa ser corrigida. Em uma das empresas que trabalhei, os gestores não sabiam quantos clientes entravam na loja, então fizemos uma estatística e descobrimos que entravam 16 mil clientes por mês e apenas 5 mil compravam. Então alguma coisa estava errada. O problema nesta empresa era a gestão que precisava ser corrigida",

Ricardo atende a vários clientes e já prestou serviços para empresas como Móveis Rudnick S/A, Artefacto, Grupo MSCASA, Florense Móveis e S.C.A Móveis Contemporâneos.



A consultoria prestada pelo profissional varia de R$ 3 a R$ 10 mil, dependendo do tamanho da empresa e do processo de trabalho.



“Numa consultoria, após o diagnóstico, traça-se as estratégias. Envolve planejamento, propaganda, tipos de anúncios, adequação ao mercado e muita criatividade para envolver o consumidor", explica.



Entre os projetos futuros de Ricardo estão: Marketing estratégico e assessoria para feiras como ‘Tudo Para Casa’, Expo Saúde e Algodão Doce, que serão realizadas ainda este ano, em Manaus, com calendário a ser divulgado nos próximos meses.



Saiba Mais

Paulo Ricardo Sachs é consultor estratégico de marketing | Foto: Arquivo Pessoal

Paulo Ricardo Sachs é Consultor Estratégico de Marketing e Marketing Influencer. Possui dois MBAs em Marketing na Fundação Getúlio Vargas e passagem por cargos estratégicos em grandes empresas como Móveis Rudnick, S.C.A Mobiliário Contemporâneo e Artefacto.



O profissional atua no mercado nacional e internacional de móveis de alta decoração e demais segmentos de luxo, com ampla experiência no mercado triple A. De acordo com ele, viaja constantemente para estar a par das tendências de mercado e decoração. Domina o mercado de varejo, controles e métricas, incluindo visual, merchandising e gerenciamento de marcas.