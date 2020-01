Manaus terá treinamento empresarial sobre gênero e direitos LGBTQIA+

Manaus- Na última quinta-feira (16) foi efetivada parceria entre a Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas (Assotram), Coletivo O Gênero, Coletivo Difusão e Cat Pub, para a realização do treinamento “Gênero, Sexualidade e Direitos LGBTQIA+” com Bruno Onp, Paulo Trindade, Tiago Costa e Vallery Sousa.



O treinamento será um processo de aprendizagem que visa estimular novos conhecimentos e habilidades a partir dos estudos de gênero, sexualidade e direitos humanos com 25 pessoas, sendo 90% LGBTQIA+, que integram o quadro de colaboradores do Cat Pub. A atividade também propõe integração da equipe e a melhoria das atividades exercidas durante a jornada de trabalho referente às relações interpessoais, atendimento ao público e estudo de casos para o combate ao discurso de ódio.

"Muitas empresas e organizações têm buscado incluir a comunidade LGBTQIA+ no mercado de trabalho, porém existe o próximo passo que exige um acolhimento. Há uma necessidade de entender desde os termos básico corriqueiros à resolução de conflitos, seja de ordem interna ou de atendimento ao público. A reunião dessas quatro profissionais coloca no mercado amazonense um serviço para as empresas que querem superar o desafio de encarar as diferenças e a diversidade", afirma Paulo Trindade, integrante do Coletivo Difusão.

*Com informações da assessoria