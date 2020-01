Sem aviso prévio, manauara paga até R$ 4,90 na gasolina

Manaus - Os consumidores acordaram no final de semana, em Manaus, com o valor do combustível mais caro. O aumento de R$ 1 na maioria dos postos já fez com que o manauara sentisse a diferença no bolso. Em alguns postos da cidade, o preço chega a R$ 4,90.

Manaus anda contra a maré da diminuição no preço dos combustíveis. A Petrobras reduziu o preço da gasolina em 2,14% e diesel em 2,15% na sexta (17). O preço médio do litro da gasolina passou de R$ 1,6817 para R$ 1,6457, e o do diesel passou de R$ 2,0649 para R$ 2,0205.

De um lado os consumidores que sentem a diferença, do outro os donos de postos de gasolina que explicam sua versão para o aumento do valor.

O motorista de aplicativo, Nico Borga, de 47 anos, disse que o preço antigo agradava, pois, ganha o sustento da família rodando a cidade. Ele conta que precisa abastecer pelo menos quatro vezes por dia, dependendo das corridas e das horas de trabalho.

“O preço que estava era ótimo. Os postos reclamam que não ganham dinheiro, eu não sei se compram mais barato e estão vendendo mais caro. Ninguém está fazendo nada, os postos sabem que a gente tem que abastecer, principalmente para trabalhar. A alternativa é guardar dinheiro para abastecer até que a situação seja resolvida”, disse insatisfeito.

O consumidor está insatisfeito com o aumento sem aviso prévio | Foto: Leonardo Mota

Uma frentista, que não quis se identificar, responsável pela pista em um do posto de combustível na Darcy Vargas, na Zona Centro-Sul, afirmou que o valor que chega da refinaria aumentou, por isso o preço subiu. “Na nota aumentou. No sábado (18), o preço chegou para a gente de R$ 3,88. Com isso, tivemos que aumentar. A reclamação dos consumidores é constante, mas não foi só aqui. Em outros postos o preço aumentou muito antes”, explicou.

O vice-presidente do Sindicombustíveis- AM (antigoSindicam), Geraldo Dantas, explica que o aumento se deu após o consumidor usufruir da gasolina mais barata do país no período de 90 dias. O motivo da diminuição nos meses anteriores foi por conta de um desconto ofertado para a população com objetivo de atrair clientes.

“O Sindicato não se envolve com os valores da gasolina, pois trata-se de um mercado livre. Em novembro de 2019, a gasolina sofreu uma diminuição, um desconto que era R$ 4, 69 e caiu para R$ 3.88, baixou quase um real. Ninguém elogia porque foi baixado. Era um período escolar e, consequentemente, cai o número de carros no trânsito, por isso teve o desconto, para atrair clientes, de novembro a janeiro. Em dezembro, houve três ajustes da Petrobrás, e os empresários não aumentaram no início, mantiveram o desconto no preço da gasolina. A gasolina aumentou porque saiu da promoção e voltamos para a realidade. O consumidor amazonense teve o benefício de 90 dias e agora volta para a normalidade”, afirmou Dantas.

As ações visam fiscalizar o preço nos postos | Foto: Leonardo Mota

Medidas

Na última sexta-feira (17), o Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) notificou seis distribuidoras de combustíveis em Manaus por conta do preço da gasolina. No dia anterior, 32 postos de combustíveis foram notificados por cobranças abusivas.

A Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria – Procon Manaus (Semdec) está atuando nos postos de gasolina a fim de fiscalizar o aumento repentino dos combustíveis. O Secretário da Semdec, Rodrigo Guedes, afirmou que o aumento é abusivo, considerando o valor antigo e que as medidas necessárias estão sendo tomadas a fim de que o consumidor não seja lesado.

“Aumentar o preço de R$ 3,80 para R$ 4, 90 em um dia é abusivo. Não há fator externo que justifique. O preço que estava antes era o preço bem a abaixo, comparado a outros estados, isso é um fato, mas não podem deixar o consumidor à mercê dessa situação, de dormir com um preço e acordar com outro. A gente não pode dizer qual o valor que deve ser, não é o papel do Procon, mas o consumidor não pode ficar à mercê de uma elevação de R$ 1, que caracteriza 20%, nenhum mercado funciona dessa forma. Não seremos tolerantes com isso, pois afeta os 2,2 milhões de pessoas na cidade”, enfatizou o secretário.

O Secretário da Semdec afirma que o aumento é abusivo | Foto: Leonardo Mota

A promotora Sheila Andrade, titular da 81ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor, esteve com a equipe do Procon em um dos postos de combustíveis e afirma que denúncias de preços abusivos são constantes, desde o ano de 2018.

“Nós temos no âmbito do Ministério Público inquéritos civis já instaurados contra vários estabelecimentos que atendem a esse mercado. É uma investigação que já vem tramitando há anos. Nós sabemos que é um tema muito complexo que demanda todo um estudo e uma análise, inclusive por parte de órgãos técnicos como a Agência Nacional de Petróleo (ANP). O que se pretende agora é verificar se essas variações e outros fatos que poderiam demandar a abusividade, lesam ou não o consumidor que tenta abastecer todos os dias o seu veículo. Nós vivemos em um mercado de livre concorrência, não existe um tabelamento de preço, mas nessas ações a gente marca presença e passamos para o consumidor que os órgãos estão atuando e que as eventuais irregularidades serão verificadas”, evidenciou a promotora.

Manifestação

O representante dos motoristas de aplicativos de Manaus, Alexandre Matias, informou ao Portal EM TEMPO que será realizada uma manifestação na próxima quarta-feira (22) contra o aumento sem aviso prévio da gasolina. Até o momento, confirmaram presença no protesto, mas o número tende a crescer.

"Precisamos fazer alguma coisa sobre esse aumento abusivo dos combustíveis em postos manauaras cujo os ‘empresários’ estão tentando alavancar os preços sem aviso prévio. Vamos nos reunir no bairro Santos Dumont, próximo a Torquato Tapajós, às 10h. Iremos em carreata até aos postos mais próximos que estão cometendo este aumento abusivo e abastecer o mínimo possível exigindo nota fiscal", informou.