Setor da beleza deve crescer 1,5% no primeiro trimestre em Manaus

Manaus - O primeiro trimestre de 2020 deve apresentar cerca de 1,5% de crescimento nos serviços de beleza , com relação ao mesmo período do ano passado. Essa é a estimativa do Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares de Manaus (Sisbisim). O percentual, apesar de tímido, reforça a ideia de que a economia deve crescer esse ano.



Segundo a presidente do Sisbisim, Antônia Moura, após um “boom” durante as festas de fim de ano, o setor da beleza deve apresentar um crescimento lento em janeiro, fevereiro e março, no entanto, deve continuar a crescer. Para ela, o momento é propício para qualificação.

“Experimentamos esse crescimento um pouco mais tímido, mas essa é a hora de investir em qualificação para elevar a qualidade nos serviços e atendimento. Temos que conhecer quais estratégias podemos usar para divulgação e traçar planos para revenda de produtos de linha profissional e manutenção para o clientes”, destaca.

Antônia reforça a importância da regularização dos espaços de beleza e similares. Para ela, o ano de 2020 refletirá a organização do setor.

“Queremos chamar a atenção dos profissionais para o quesito organização dos nossos espaços, que envolve uma série de elementos, inclusive a regularização do negócio. Procure o Sebrae, os órgãos competentes, os sindicatos patronais e laborais, todos estão disponíveis para auxiliar nesse processo”, disse.

