Uber lança em Manaus ferramenta para identificar paradas inesperadas

Manaus- A partir das próximas semanas, motoristas parceiros e usuários da Uber em Manaus passam a contar com mais uma camada de segurança exclusiva no aplicativo da Uber. A ferramenta, denominada U-Ajuda, poderá identificar eventos raros, como uma parada longa e não prevista na rota. Se um evento desse tipo for detectado, o próprio sistema pode iniciar automaticamente uma checagem, enviando uma mensagem para o motorista parceiro e o usuário direcionando-os às ferramentas de segurança do aplicativo, como ligar para a polícia, compartilhar a viagem ou até mesmo abrir um contato com a central de atendimento da Uber para casos não urgentes.

A nova ferramenta faz parte de uma série de novos recursos e iniciativas voltadas à segurança anunciadas durante o evento global da empresa sobre o tema, realizado em São Paulo no mês de novembro. Ela utiliza o poder do GPS e de outros sensores no smartphone, e começará a ser testada em 21 de Janeiro de 2020. Veja como o U-Ajuda funciona para motoristas e para usuários.

“A nossa visão é que a tecnologia pode ajudar a melhorar a segurança de todos que desejam se locomover. Acreditamos que toda viagem deve ser tranquila, mas também sabemos que imprevistos acontecem. É para eles que desenvolvemos o U-Ajuda, que permite esse acesso rápido à ferramentas que lançamos nos últimos anos como ligar diretamente para a polícia ou compartilhar a viagem”, explicou Marcello Azambuja, diretor do Tech Center da Uber no Brasil.

Outros recursos anunciados pela Uber para 2020

U-Áudio (Gravação de áudio)

Motoristas parceiros e usuários passarão a ter a opção de gravar o áudio de uma viagem por meio de um botão na Central de Segurança do app, antes ou durante a viagem, em algumas regiões. Concluída a viagem, se desejarem informar algum problema, podem encaminhar o arquivo de áudio para a Uber. O conteúdo, criptografado, fica armazenado no telefone de quem efetuar a gravação, mas só a Uber tem acesso se o arquivo for compartilhado com a empresa. O arquivo enviado ao suporte em caso de necessidade pode ser utilizado em investigações ou compartilhado com as autoridades, nos termos da lei.

Verificação de documentos

Com o objetivo de prevenir que pessoas mal intencionadas usem o aplicativo, a Uber começou a implementar um projeto-piloto do Doc Scan no Chile. Por meio dele, usuários que não adicionarem meios de pagamento digitais no cadastro ou antes de realizar uma viagem serão solicitados a submeter um documento de identificação, que terá dados e autenticidade verificados. O recurso chega ao Brasil ainda esse ano.

U-Selfie (Selfie com movimento)

Além da selfie que os motoristas parceiros já fazem de tempos em tempos para ficar online, o recurso para verificação de identidade do motorista em tempo real passa a solicitar que alguns movimentos sejam realizados - como piscar, sorrir, virar o rosto. Isso trará mais uma camada de segurança e permitirá verificar que o motorista é aquele que se cadastrou no aplicativo. É uma ferramenta voltada à prevenção de fraudes e à proteção da integridade da conta dos motoristas parceiros.

U-Código (Verifique sua viagem: Senha, Ultrassom)

Um avanço exclusivo na ferramenta que recomenda ao usuário conferir as informações para ter certeza de que está entrando no carro certo. O usuário poderá optar por receber uma senha de quatro dígitos, que deve ser dita ao motorista para que ele consiga iniciar a viagem no aplicativo. Além disso, a Uber anunciou que está trabalhando com tecnologias avançadas que usam ultrassom para transmitir automaticamente a senha. No futuro, os números recebidos pelo usuário passarão automaticamente pelo aparelho do motorista, e o usuário vai receber uma confirmação no seu celular (como uma vibração).

Relato de problemas durante a viagem

Permite ao usuário denunciar um problema ainda durante o trajeto da viagem, tal como direção imprudente. Depois da viagem encerrada, ele receberá contato do time de suporte para mais informações e encaminhamento da reclamação. Caso o usuário e o motorista parceiro se avaliem com uma estrela, eles não farão mais viagens juntos na plataforma da Uber.

*Com informações da assessoria

Veja o vídeo: