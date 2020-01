‘Papo Imobiliário’: programa de TV da Ademi ganha data de estreia

Manaus- A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário em parceria com a TV Pública Encontro das Águas, associada à TV Brasil, vai estrear um programa voltado para o mercado imobiliário da região. O “Papo Imobiliário” estreia dia 30 de janeiro e será um informativo semanal de 30 minutos de duração, com exibição nas quintas-feiras, às 9h30 da noite. O intuito é divulgar ainda mais o mercado imobiliário e ampliar discussões importantes para o crescimento econômico do Amazonas.



O presidente da Ademi, Albano Maximo, destacou a importância da parceria com a TV Encontro das Águas. “Este programa de tv é um projeto que nos engrandece muito porque vamos levar ao público todas questões e esclarecer dúvidas sobre o mercado imobiliário”.

Para o diretor-presidente da TV Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, o setor imobiliário aquece a economia, gera empregos e a tv não poderia ficar ausente do mercado. “Eu faço com muita satisfação esse convênio com a Ademi porque acreditamos que este ano de 2020 vai ser um ano de aquecimento na economia”, ressaltou.

O programa

Quem vai comandar o Papo Imobiliário na apresentação e externas dos quadros será o jornalista Maurício Sanches, com experiência em produção de conteúdo audiovisual e também com atuação na comunicação do mercado imobiliário.

Nas entrevistas de estúdio, os convidados serão personalidades da indústria, representantes de entidades ligadas ao tema central do programa, assim como dirigentes de empresas e especialistas.

Nos quadros fixos, o “Decorando meu apê” vai trazer especialistas em decoração e designer de interiores para dicas simples e práticas que possam ser aplicadas pelos telespectadores. Já o quadro “Segura a Dica”, traz especialistas em direito imobiliário para responder dúvidas sobre direitos e deveres na compra, venda e aluguel de imóveis.

O apresentador do Papo Imobiliário, Maurício Sanches, falou sobre a estreia. “Estamos muito animados e preparando um programa leve e dinâmico para falar sobre economia, construção civil, arquitetura, paisagismo, decoração e tudo o que o telespectador precisa saber sobre o mercado e o imóvel dos seus sonhos.”