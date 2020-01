Feira das profissões aponta tendências de atuação no mercado

Manaus - Alunos finalistas do Ensino Médio poderão comparecer a 3ª edição da Feira das Profissões, que acontece, no próximo dia 30, na Faculdade Estácio do Amazonas, das 9h às 17h. No evento, os estudantes poderão ter acesso a testes vocacionais, tendências de profissões para os próximos anos, além poder participar de mais de 20 minicursos e palestras.

A Faculdade Estácio do Amazonas está situada na avenida Constantino Nery, nº 3693, bairro Chapada, zona Centro-sul.

Entre as atividades previstas está a palestra sobre como utilizar a rede profissional 'Likendin'; amostra de manipulação de produtos farmacêuticos, oficinas para solução de conflitos jurídicos, workshop de culinária saudável, atuação do enfermeiro, aulão de ritmos, entrevista com biomédicos e palestra sobre como manter a saúde emocional, no ambiente de trabalho.

A gerente comercial da Faculdade Estácio do Amazonas, Priscilla Melgueiro, revela que esta é a primeira feira gratuita do ano, com a intenção de dar boas-vindas aos finalistas do Ensino Médio, que já estão escolhendo o curso superior que irão estudar. "O objetivo é que esses jovens tenham contato com as profissões e possam tomar a melhor decisão para o seu futuro. Todos os cursos irão ofertar experiências na área e com isso suprimir dúvidas dos estudantes. Além de oficinas elaboração de currículo e palestras sobre empregabilidade”, informa Priscilla

“Nós recebemos os alunos, questionamos quais são suas dúvidas quanto ao ingresso numa faculdade, rotina e horários das graduações de Ensino Superior e, dependendo, da necessidade de cada um deles, os direcionamos para minicursos e palestras específicas", acrescenta.

A perspectiva é que o evento, que já consta, no calendário oficial da instituição, aconteça três vezes, ao ano. Além disso, é uma forma de estreitar a relação da instituição educacional com a comunidade. "Sempre temos resultados incrível com a vinda dos alunos a instituição. Para a Estácio é muito importante essa troca de conhecimento e experiência, com quem vai chegar um curso para ingressar, no mercado de trabalho", concluiu.