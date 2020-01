Petrobras reduzirá preço da gasolina e diesel nesta sexta

Manaus - A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina em 1,5% nas refinarias a partir de sexta-feira, enquanto as cotações médias do diesel terão um corte de 4,1%, informou a companhia à Reuters em nota, diante de um recuo dos valores do petróleo no mercado global.

As reduções marcam a segunda vez que a estatal corta os preços neste ano. Em 14 de janeiro, a Petrobras havia diminuído em 3% os valores médios do diesel e da gasolina.

Os preços do petróleo caíram mais de 2% na quarta-feira, com o superávit previsto pela Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) para o mercado e preocupações com a demanda em meio ao surto de coronavírus na China, que ofuscou interrupções de produção na Líbia.

Nesta quinta-feira, os preços também operam em queda.

“Se considerarmos o fechamento de ontem, no diesel ela (Petrobras) apertou em 4,5 centavos a arbitragem e a gasolina se manteve na paridade que ela vinha trabalhando em relação à nafta”, afirmou o chefe da área de óleo e gás da consultoria INTL FCStone, Thadeu Silva.

A Petrobras tem reiterado que sua política para ambos os combustíveis segue o princípio da paridade de importação, que leva em conta preços no mercado internacionais mais os custos de importadores, como transporte e taxas portuárias, com impacto também do câmbio.

O repasse dos ajustes de preço nas refinarias para o consumidor final nos postos não é imediato e depende de diversos fatores, como consumo de estoques, impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis.

Na semana passada, o EM TEMPO noticiou que os preços médios da gasolina e do diesel fecharam em alta nos postos brasileiros, apesar dos cortes de preços da Petrobras nas refinarias.

Em Manaus, os consumidores acordaram no último final de semana, em Manaus, com o valor do combustível mais caro. O aumento de R$ 1 na maioria dos postos já fez com que o manauara sentisse a diferença no bolso. Em alguns postos da cidade, o preço chega a R$ 4,90.

De um lado os consumidores que sentem a diferença, do outro os donos de postos de gasolina que explicam sua versão para o aumento do valor.

O vice-presidente do Sindicombustíveis- AM (antigoSindicam), Geraldo Dantas, explicou que o aumento se deu após o consumidor usufruir da gasolina mais barata do país no período de 90 dias. O motivo da diminuição nos meses anteriores foi por conta de um desconto ofertado para a população com objetivo de atrair clientes.

“O Sindicato não se envolve com os valores da gasolina, pois trata-se de um mercado livre. Em novembro de 2019, a gasolina sofreu uma diminuição, um desconto que era R$ 4, 69 e caiu para R$ 3.88, baixou quase um real. Ninguém elogia porque foi baixado”, afirmou Dantas.