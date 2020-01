Troco Solidário: grupo DB renova parceria com projeto em Manaus

Manaus- Pelo quarto ano consecutivo, o Grupo DB renova sua parceria com a Fundação Sangue Nativo, desenvolvedora e administradora do projeto Troco Solidário, ação de conscientização e arrecadação espontânea do troco das compras dos clientes nos supermercados, que são convertidos em benefícios para os pacientes portadores de doenças do sangue em tratamento na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

No ano passado, a instituição arrecadou R$ 249 mil junto aos seus parceiros e atendeu 2.200 pacientes por mês, em média. E a meta do Grupo DB para 2020 é ampliar a arrecadação e tornar-se o principal colaborador do projeto, ampliando a quantidade de beneficiários.

A primeira ação da temporada 2020 aconteceu na quinta-feira (23), com a realização de palestra e treinamentos para 58 operadoras de caixa da empresa com o promotor do programa, Leandro Moraes, que ressaltou a importância de levar as informações para as colaboradoras com o objetivo de sensibilizar a população para a doação.

“O treinamento foi um sucesso com o auditório lotado. O bate papo fluiu como planejamos. E é isso que nós queremos sempre, estarmos próximos aos nossos parceiros para que o Programa cresça cada vez mais”, completou Moraes.

“Como maior rede atacadista e varejista de Manaus, o Grupo DB cumpre com sua responsabilidade de retribuir a sociedade, a confiança recebida ao longo de todos estes anos. Juntamente com a Fundação Sangue Nativo, vamos intensificar as ações para colaborar com um número maior ainda de pacientes em 2020”, acrescentou a diretora do DB, Elane Medeiros.

Dentre as atividades já confirmadas pela entidade para as próximas semanas nos supermercados da rede estão a reformulação da identidade visual da campanha, ampliação da divulgação do projeto nas redes sociais da empresa e ainda, a elaboração de um cronograma de atividades e de novos treinamentos.

O Programa Troco Solidário conta ainda, com a parceria da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), para garantir a total transparência dos recursos recebidos e da aplicação das doações. A secretaria também criou um código tributário específico que permite que as pessoas possam fazer suas doações em estabelecimentos comerciais, sem precisar usar o sistema bancário.

Por sua vez, a Fundação Sangue Nativo produz, e divulga para toda a sociedade, relatórios mensais sobre os valores arrecadados.