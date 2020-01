Operadoras investem em novas rotas de fibra óptica em Manaus

Manaus - Os internautas de Manaus sempre tiveram muitos problemas na hora de aderir a um pacote de banda larga. A conexão sempre foi um desafio. Uma das promessas antiga para a solução deste problema é fibra ótica. De olho neste mercado que vislumbra um momento favorável para a expansão dos negócios, operadoras comemoram números de usuários que aderiram ao serviço e garantem investimentos em Manaus com foco na melhoria da experiência dos clientes.

É o caso da OI, que supera a marca de 14 mil clientes em Manaus com o seu serviço de internet por fibra ótica. Com o serviço lançado há um ano, além dos 14 mil clientes atendidos, distribuídos por 39 bairros, existem mais de 134 mil casas com fibra passada e aptas a receber o serviço.



“O diferencial do produto é levar a fibra ótica até dentro da casa do cliente, o que garante mais velocidade e estabilidade na conexão”, diz a companhia.



Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), somando o primeiro semestre de 2019 e o ultimo de 2018, mais 1,62 milhão de domicílios brasileiros passaram a contar com o serviço de banda larga fixa, um incremento de 5,40%. Com isso, em junho de 2019, o serviço foi prestado a 32,6 milhões de domicílios.



Ainda segundo a Oi, a empresa possui mais de 360 mil quilômetros de fibra, e tem usado essa estrutura em sua estratégia de expansão. A Oi Fibra está disponível em 86 cidades espalhadas pelo país.



Investimentos



Outra empresa que seguirá com os investimentos na região é a TIM. A empresa continua com seu plano de investimento para o triênio de 2018/2020 de R$ 26,5 bilhões com foco essencialmente na ampliação das melhores tecnologias de conexão fixa e móvel.



A TIM Live, atualmente, está presente em aproximadamente 28 bairros de Manaus. Dentre eles: Dom Pedro, Adrianópolis, Flores, Centro, Cachoeirinha, Ponta Negra e Cidade Nova.



“Manaus é uma praça que respondeu muito bem as nossas expectativas desde o seu lançamento. A ideia é continuar a expansão de forma rápida e com qualidade, trazendo o melhor da tecnologia para facilitar a vida dos nossos consumidores. Por isso estamos investindo de forma inovadora e eficiente na tecnologia FTTH com o objetivo de levar a maior velocidade e qualidade de conexão com muito conteúdo online diversificado para agradar até os mais exigentes dos nossos consumidores”, ressalta Antônio Carlos Barbosa, Head de Vendas Novas Regiões do Segmento Comercial.



Já a Vivo, em Manaus, a empresa está presente com o Vivo Fibra nos bairros Cachoeirinha, Praça 14 de Janeiro, Centro, Nossa Senhora Aparecida, São Francisco, Nossa Senhora das Graças, Adrianópolis, Chapada, D Pedro I, Santo Agostinho, Planalto, Ponta Negra, Parque 10 de Novembro, Aleixo e Lírio do Vale.



Segundo a empresa, a Vivo avalia constantemente a possibilidade de ampliações de sua rede para oferecer o melhor serviço a seus clientes em todo o país, considerando a demanda e critérios técnicos para expansão de seu atendimento.



Presente em 80% da capital



Segundo a Claro, na capital amazonense a rede de fibra óptica da Claro está presente em 80% dos bairros e a empresa segue trabalhando e investindo em expansão de sua cobertura, conforme projeto de ampliação que está em andamento na região. A tecnologia de fibra da Claro garante maior robustez na entrega dos serviços de banda larga, tv por assinatura e telefonia.



De acordo com a companhia, a qualidade dos serviços da companhia é atestada por estudos e pesquisas amplamente divulgados na imprensa nacional, como, por exemplo, o Speedtest Awards®, em que a Claro é vencedora com a internet mais rápida do Brasil dentro e fora de casa.



“A Claro tem investido constantemente em suas redes fixa e móvel de última geração para atender ao crescimento da demanda em todo o Brasil”, informa a Comunicação da empresa.



Conforme informações da empresa, no Amazonas a Claro é líder de mercado em todos os serviços fixos e é a operadora que mais cresce em serviços móveis. No DDD 92, que atende a região de Manaus, a operadora lidera o market shake com 61,26% de participação. No Amazonas, a operadora está presente em todos os 62 municípios do estado.



“O acesso à infraestrutura de internet de alta velocidade no Amazonas, começou na capital amazonense a partir de 2011, quando a Claro deu início a uma das obras mais desafiantes já concluídas no setor de Telecom na região: a implantação de rede de fibra óptica subfluvial por meio da transposição do Rio Solimões. Para exemplificar a complexidade do projeto, em um dos trechos, o lançamento dos cabos de fibra óptica foi feito via catamarã (balsa), porque era impossível a utilização de barcos a motor para transpor alagamentos em meio à mata. Confirmando o pioneirismo característico do grupo, ao concluir esse trabalho de implantação, a Claro passou a oferecer a banda larga com a maior velocidade na região”, informou.