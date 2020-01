'Profissionais de época' se movimentam para lucrar no Carnaval do AM

Manaus- Arcos de unicórnio, cerveja em lata, glitter biodegradável e pochetes são alguns dos diversos produtos e serviços que o folião que vai curtir o Carnaval de Manaus encontra na capital amazonense. Com a popularização da festa em Manaus, ‘profissionais de época’ se movimentar para lucrar no Carnaval.

É o caso da artesã Cristiane Mota junto com os parceiros Karina Ramos e Reginaldo Barbosa. O trio em parceria com o Plaza Shopping inaugurou o Espaço Folia. No local é possível encontrar uma variedade de produtos e serviços a preço popular e ainda poder se capacitar para customizarem o que querem utilizar na festa.

É possível se capacitar no espaço com valor acessível | Foto: Leonardo Mota

A ideia de ter um espaço físico, onde o cliente pode encontrar tudo em só lugar foi da artesã Cristiane Mota. A artesã viu na festa a oportunidade para transformar diversão em rentabilidade. “Este é um projeto que já tenho há quatro anos. Eu tinha um sonho de ter um espaço voltado ao Carnaval, onde o cliente pudesse chegar e encontrar tudo, como a aplicação de glitter, acessórios de cabelo, achar um brinco, um colar, fazer a customização e pintura também”.



Dificuldades



A artesã sempre levou os produtos aos blocos de Carnaval, mas tinha dificuldades em transportá-los. A autônoma sempre determinada, conversou com a direção do Plaza e eles apoiaram a ideia.



Inicialmente o projeto tem duração de dois meses. Mas a ideia é beneficiar as pessoas desempregadas também.

No local terá oficinas de criação de acessórios, de aplicação de glitter e de pintura facial. “A proposta é que o cliente não entre no shopping só para comprar, mas também para se capacitar”.

O diferencial do espaço é ter produtos com valores acessíveis, a partir de R$ 5.

A ideia do projeto é expandir para outras datas como dia das mães, dia dos pais, Boi-Bumbá e outras.

Saiba Mais

Maquiagem artística no Espaço Folia | Foto: Leonardo Mota

Até o dia 17 de março, a Espaço Folia, que é uma loja colaborativa, funcionará no térreo do shopping e irá vender adereços, fantasias (adulto e infantil), acessórios de todos os estilos, maquiagens artísticas, glitter e muitos outros itens para ninguém ficar de fora da festa.

Preparativos pro Carnaval | Foto: Leonardo Mota