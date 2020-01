Shopping em Manaus promove liquidação

| Foto:

Manaus - Para quem adora uma boa promoção, o Amazonas Shopping anuncia a realização, no período de 31 de janeiro a 02 de fevereiro, do tradicional “Liquida Ponto Mix”. Produtos de vários segmentos estarão com descontos de até 50% nas lojas do centro de compras.

Entre as lojas que já confirmaram participação estão Crocs, Sckechers, Clube Melissa, Damyller, AnaCapri, Forever 21, C&A , Marisa, Dumond, Joalheria Di Donna, Rommanel e Camicado.

O gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi, ressalta que a liquidação é uma ótima oportunidade para os clientes encontrarem, a preços mais baixos, os produtos que necessitam ou desejam comprar. “As lojas estão preparando ótimos descontos. Para quem quer comprar o look dos blocos de carnaval ou algum eletrodoméstico essa é grande chance”, destacou.

Durante o Liquida Ponto Mix, todas as lojas estarão decoradas e sinalizadas, indicando, ao consumidor, a adesão à campanha e destacando as melhores ofertas com etiquetas especiais. Para acompanhar os produtos com desconto os clientes podem acessar as redes sociais do Amazonas Shopping – Facebook “Amazonas Shopping” e Instagram @amazonasshopping.

Na sexta-feira (31) e sábado (01) o Amazonas Shopping funcionará das 10h às 22h. No domingo (10) o centro de compras ficará aberto de 12h às 21h.