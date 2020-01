Supermercados também oferecem opção de material escolar

Manaus- Foi-se o tempo que no início do ano letivo, as mães, pais e familiares de estudantes tinham como única opção para comprar os materiais escolares, as livrarias e papelarias da cidade. A maior rede de supermercados e hipermercados de Manaus, o Grupo DB , iniciou esta semana a campanha Volta às Aulas, com uma grande variedade de produtos que integram as listas pedidas pelas escolas com preços e condições de pagamento especiais.

De cadernos e canetas a caixas de giz de cera, malas escolares e mochilas, a campanha segue até o próximo dia 16 de fevereiro em todas as lojas DB na cidade.



“A exemplo do que já acontece com os gêneros alimentícios e com todo nosso mix de produtos, os preços diferenciados e competitivos nos materiais escolares para esta temporada, somente foram possíveis após negociações com os fornecedores de diversas marcas envolvendo a aquisição dos produtos para atender todas as regiões de Manaus”, explicou a diretora do DB, Elane Medeiros.



A diretora também acrescentou que além dos preços, os clientes que dispõe do cartão da empresa que optarem por comprar a lista de materiais escolares nas lojas DB, contam com condições exclusivas de pagamento, assim como já acontece com todos as mercadorias disponíveis na loja.



A falta de filas e a comodidade foram alguns dos outros fatores apontados pelos clientes que já trocaram as livrarias e papelarias pelos supermercados para comprar os materiais escolares dos filhos.



“O nosso dia a dia é muito corrido e tudo que nos ajuda a economizar tempo, como comprar o rancho e ao mesmo tempo comprar a lista escolar das crianças, é ótimo. E ainda nessa época as livrarias estão lotadas e você perde muito tempo apenas para fazer uma tarefa”, avaliou o comerciário Luiz Fernando Costa, pai de três filhos em idade escolar.

*Com informações da assessoria