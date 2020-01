Em Manaus, pais denunciam colégio por preço abusivo de kit escolar

Manaus - Pais e responsáveis por alunos do Colégio Lato Sensu, em Manaus, tiveram uma reunião nesta segunda-feira (27) no Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) para relatar uma série de reclamações contra a instituição de ensino particular, a principal delas o preço abusivo de um kit de apostilas vendido pela escola. Segundo os denunciantes, além do custo elevado do material, o colégio avisou sobre os preços apenas duas semanas antes do início das aulas, descumprindo a lei que obriga a divulgação 45 dias antes do começo do período letivo.

"A escola sempre vendeu esse kit, mas são cópias que custam em torno de R$180 a R$ 250. Se você comparar com um livro que é elaborado por editora, é um preço bem mais alto. Tem livros de Biologia de editoras que custam R$ 191, enquanto as apostilas elaboradas pela escola são R$250. São cópias em espiral sem qualquer tipo de qualificação. Há escolas do mesmo nível do Lato Sensu que cobram R$ 250 por kit de apostilas, enquanto nós pagamos R$1,8 mil", denuncia uma das mães, a advogada Diva Amazonas.

Diva, que tem dois filhos matriculados no Lato Sensu, reuniu-se com outros pais para denunciar os preços abusivos. O grupo fez uma petição pública com mais de 600 assinaturas. Além disso, formalizaram a denúncia ao Procon, que foi à escola verificar a queixa. "O Procon ficou de nos informar o andamento. A princípio, eles falaram que vão notificar a escola a prestar esclarecimentos a respeito dos nossos questionamentos", informa Diva.

Segundo a advogada, os pais só tomaram conhecimento do valor da coletânea duas semanas antes do início das aulas. "Não nos deu oportunidade de dizer que não temos condições de pagar e tirar nossos filhos da escola, pois já fizemos matrícula e compramos material escolar. Ficamos sem saída", reclama a mãe.

Outra mãe que foi prejudicada é a advogada Deborah Lavareda. Para o filho de 5 anos, a coletânea vendida pelo Lato Sensu custa em torno de R$1,9 mil, um preço que assustou a advogada. Para Deborah, o maior problema é a qualidade do material obrigatório, que se trata de apostilas xerocopiadas.

"É absurdo uma apostila de 30 folhas custar mais caro que um livro feito por uma editora", diz Deborah. Além da qualidade do material didático, a advogada reclama que o colégio inclui materiais não obrigatórios na lista dos alunos. "No meio dessa coletânea empurram materiais como agenda, caderno, bloco de notas, pasta de redação. Colocam um preço absurdo. Somente após o pagamento vamos saber quanto custa cada item. Então ficamos sabendo que pagamos R$185 por um bloco de notas. Eles nos obrigam a comprar materiais que não são didáticos, que podemos adquirir em qualquer papelaria. Essa é nossa revolta".

Outras reclamações dos pais incluem a alteração unilateral no contrato de prestação de serviço e aumento expressivo no preço dos uniformes. O grupo de pais planeja levar a questão ao Ministério Público.



O EM TEMPO entrou em contato com o Colégio Lato Sensu, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Denuncie

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, destacou alguns pontos que os consumidores devem ter em mente na hora de comprar o material escolar.

“É importante que o consumidor esteja atento, faça a pesquisa de preço. Ao adquirir o material escolar, é importante guardar a nota fiscal e observar se o que está sendo pedido na lista tem utilidade didático-pedagógica”, disse.

Para denúncias, os pais podem acionar o Procon-AM por meio do telefone 0800 092 1512 e do e-mail [email protected], além de atendimento presencial na sede localizada na Avenida André Araújo, 1.500, Aleixo. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 14h.