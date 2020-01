Empreendedores poderão ser beneficiados com recursos para projetos

Manaus - A Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama) e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) deram início, nesta terça (28), a uma ação conjunta visando oferecer orientação e acompanhamento a empreendedores na elaboração de projetos em busca de fomento do Estado. A iniciativa é fruto de convênio firmado entre as duas instituições e permitirá beneficiar empreendedores com projetos a partir de R$ 100 mil.

Com vistas ao início das atividades, uma equipe operacional da Companhia, composta por profissionais das áreas de Administração, Economia e Engenharia, realizou nesta terça um módulo de treinamento na sede da Agência de Fomento. A formação teve como objetivo capacitar os agentes da Ciama nas tarefas de prospecção de propostas, orientação de proponente referente aos programas de linhas de crédito, procedimentos operacionais e relação de documentos da Agência de Fomento.

De acordo Marcos Vinicius Castro, diretor-presidente da Afeam, a Ciama será “um grande braço” da Agência no sentido de alavancar ainda mais o acesso ao crédito para pequenas, médias e grandes empresas. “Estamos abrindo nosso leque de parceiros para que nosso crédito possa chegar cada vez mais longe e alcançar mais empresas”, disse ele.

Conforme o presidente da Ciama, Aluizio Barbosa, os projetos dos empreendedores atendidos pela iniciativa, da capital e principalmente do interior do estado, serão elaborados pela Companhia. As propostas devem ser voltadas ao desenvolvimento e geração de emprego e renda (capital de giro; capital fixo e misto), nos segmentos secundário e terciário.



“A ideia agora é fazer, já em março, em parceria com a Afeam, a divulgação das linhas de crédito disponibilizadas nas áreas geográficas mais próximas de Manaus, de modo a beneficiar, neste primeiro momento, as empresas do interior do estado”, antecipa Aluizio Barbosa.