Sisu: estudantes relatam problemas na lista de espera de universidades

As inscrições dos aprovados em faculdades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), começaram nesta quarta-feira (29) e estudantes encontraram problemas.



O site do programa indicou que estudantes que se inscreveram em apenas uma opção de curso não poderiam tentar a lista de espera. Segundo o Ministério da Educação (MEC), esse problema já foi resolvido. No entanto, alguns estudantes só conseguiram fazer a inscrição após cinco horas.

"Espero mesmo que tenha sido o último [processo de inscrição em universidades], já que tem sido muito difícil para nós, candidatos, ficarmos acessando a plataforma várias e várias vezes, sofrendo com tantos erros", desabafa Rodrigo Brandão, estudante.

O Ministério Público Federal encontrou indícios de falhas no número de vagas para pessoas com deficiência. Uma investigação já foi aberta e cobra esclarecimentos do MEC sobre a possibilidade de discriminação. O Ministério tem cinco dias úteis para responder como calculou as cotas.

O prazo para matrícula do SISU vai até o dia 4 de fevereiro. As inscrições do ProUni vão até sábado (1 de fevereiro).

Veja o vídeo: