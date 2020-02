Feira da Mulher Empreendedora irá reunir produtos diversos

Manaus - Produtos de artesanato diversos estarão expostos e disponíveis para venda na primeira Feira da Mulher Empreendedora, que será realizada no dia 19 de fevereiro, a partir das 18h, no Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste.

A feira, que é fruto de uma ideia da presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereadora Mirtes Salles (PL), que se reuniu com parte das artesãs participantes do evento nesta sexta-feira (31/1) para definir o cronograma de execução da exposição, contará aproximadamente com 32 artesãs e as parcerias do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb) e da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Biojoias, acessórios, artigos para decoração, cosméticos naturais, licores de frutas da Amazônia, acessórios para o carnaval, toalhas pintadas à mão e bordadas, bonecas de pano, arte em feltro, marchetaria, panelas de barro, estarão entre os trabalhos artesanais que serão comercializados na feira. Os produtos ficarão disponíveis a preços que variam de R$ 2 a R$ 100.

“A Feira da Mulher Empreendedora vai dar oportunidade para que essas mulheres possam vender o que elas produzem e abrirá um novo ciclo para o nosso projeto Mulher Empreendedora”, disse a vereadora Mirtes Salles.