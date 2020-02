Prefeitura abre inscrições gratuitas para o Creative Day

Manaus- A Prefeitura de Manaus abre nesta terça-feira (4), inscrições gratuitas para a primeira edição do Creative Day, com o objetivo de desenvolver a criatividade das crianças e adolescentes e orientar os pais sobre educação empreendedora. O evento será realizado neste sábado (8), das 8h às 12h, no Grupo Digital Center, na rua Carbonita, Parque Shangrila I, Parque 10, na zona Centro-Sul.

O evento de inovação foi idealizado pelo Escritório do Empreendedor, da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e promove encontros inspiradores entre a comunidade de inovação e criatividade, com a proposta de transformar a forma de pensar, agir e de se relacionar com diversos temas.

Além das oficinas e palestras de inovação feitas para as crianças em parceria com a Fab Lab Manaus, ONG Edukai, Meu Up e Microbitando, os pais vão participar de um workcafé sobre educação empreendedora, mediado por Isa Damasceno e Clarissa Oliveira, tendo como convidadas a coordenadora do Instituto de Ciência e Tecnologia (Sidia), Larisse Carvalho; a tecnóloga química e empreendedora, Suane Viana e a cofundadora da Descarte Correto, Carol Dinelli, e ainda da oficina “Educando filhos empreendedores”, mediada pelo empreendedor Durval Braga Neto.

Para se inscrever, basta acessar o link do evento no Sympla e adquirir o ingresso de forma gratuita, até esta sexta-feira (7).

É importante lembrar que a inscrição é individual. O pai ou responsável deve preencher um formulário para sua participação e outro para a participação de seu filho em uma das atividades escolhidas.

*Com informações da assessoria