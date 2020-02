GNV, bônus e microcrédito para motoristas de aplicativos

Manaus - Economia no combustível, incentivo de R$ 4 mil e crédito para motoristas foram as pautas da reunião entre representantes do Governo do Estado e profissionais de aplicativos de transporte privado urbano, realizada na tarde da segunda-feira (3), na sede da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O encontro serviu para apresentar alternativas aos condutores que buscam reduzir os custos do serviço.

Diretor-presidente da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), René Levy Aguiar apresentou aos motoristas os benefícios do Gás Natural Veicular (GNV) e a campanha de incentivo “Faça a Conta. Use GNV!”. “O gás natural é um combustível notadamente mais econômico, principalmente para aqueles que trafegam diariamente mais de 100 quilômetros, e ainda estamos concedendo bônus de R$ 4 mil em campanha”, comunicou.

A reunião foi mediada pela secretária titular da Sejusc, Caroline Braz, com participação do diretor-presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Marcos Vinicius Castro, que anunciou um programa de Microcrédito destinado aos motoristas de aplicativo. “O crédito pode ser usado como forma de garantir o investimento no kit GNV e ainda obter o retorno do valor ao participar da campanha da Cigás”, explicou Castro.

O interessado que solicitar financiamento para conversão do veículo junto à Afeam e cumprir as etapas da campanha exigidas em regulamento terá a vaga reservada na fila de cadastramento. Caso o participante esteja apto, o benefício do será repassado diretamente à Agência. Esse e outros detalhes da ação estão disponíveis no endereço https://usegnv.cigas-am.com.br/regulamento/.

Os incentivos chamaram a atenção do presidente da Cooperativa dos Motoristas de Manaus, Alexandre Matias, que pretende aderir ao GNV e resgatar o incentivo. “Tenho um carro alugado e sou proprietário de outro. Pretendo instalar o kit nos dois veículos para participar da campanha e divulgar ao máximo para os demais colegas motoristas”, disse.

Como participar

Desde 30 de setembro de 2019, todo motorista que converter e regularizar o veículo para o GNV pode obter um incentivo de R$ 4 mil, concedido por meio da campanha “Faça a Conta. Use GNV!”. Para participar e ter acesso ao bônus é muito simples: basta converter e regularizar o veículo, realizar agendamento no site https://usegnv.cigas-am.com.br/ e apresentar documentação exigida em regulamento.

O valor é aproximadamente o investimento necessário para converter o veículo, o que facilita o processo de adaptação. Já no fim de janeiro, a campanha chegou a 132 benefícios entregues, com 62 inscritos em fila de espera. A campanha tem duração de um ano ou até conceder o benefício de número 250.

Para mais informações sobre o programa de Microcrédito da Afeam, os interessados devem acessar o endereço http://www.afeam.am.gov.br/.

