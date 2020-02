Quer empreender e ganhar dinheiro? Tim busca parceiros na região Norte

odem cadastrar-se empresas prestadoras de serviços que tenham experiência na área de vendas | Foto: Divulgação

Manaus - A empresa de telefonia e Internet TIM quer ampliar a sua atuação no Norte do país e para isso está em busca de novos parceiros comerciais no Amazonas, Pará e Maranhão (que apesar de pertencer ao Nordeste, no segmento Telecom faz parte da região Norte), para trabalhar com a venda para o segmento corporativo.

Podem cadastrar-se empresas prestadoras de serviços que tenham experiência na área de vendas e que tenham infraestrutura de escritório com um backoffice, pós-venda, supervisor de vendas e o mínimo de cinco vendedores.

Vale destacar que, a TIM acaba de se reposicionar no mercado como parceira de negócios das pequenas e médias empresas. A companhia está com uma série de novidades para o segmento corporativo, indo além da conectividade oferecida pela sua maior rede. A operadora passa agora a apresentar ofertas convergentes, unindo serviços fixos, de banda larga fixa e móvel. A reformulação vai desde utilização da nova marca TIM Empresas, a segmentação de ofertas até a possibilidade de contratação de serviços avulsos para apoiar o cliente a digitalizar e desenvolver seus negócios

“Queremos nos tornar a melhor e mais completa opção para as pequenas e médias empresas. Para isso, mudamos a maneira agregando valor aos nossos produtos e serviços por meio de novas parcerias para que possamos efetivamente apoiar as PMEs a aumentar seus ganhos. "Temos a meta de ser a operadora com o maior crescimento no mercado corporativo até 2020. E estamos investindo R$ "12 bilhões de 2018 a 20120, conforme anunciado no plano trienal”, disse Bruno Talento, diretor de vendas consumer da TIM Centro-Norte.

Logo, o empresário que fizer parte do negócio será responsável pela venda dos planos, aparelhos e chips da companhia, além disso, contará com a assistência de pós venda, pois todos os produtos são enviados pela TIM. A companhia não exige que as empresas interessadas tenham experiência em Telecom, mas é desejável que possuam um executivo com experiência em vendas porta aporta à frente do negócio.

Os interessados em fazer parte do negócio devem enviar e_mail para: [email protected]