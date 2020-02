Produção de motocicletas de até 450 cilindradas no PIM ganha incentivo

Manaus - O segmento de motocicletas de até 450 cilindradas do Polo Industrial de Manaus (PIM), ganha um novo estímulo com a edição de Decreto do Governo do Estado que estabelece diferimento no recolhimento de imposto nas operações de saída de mercadoria. A determinação representa um ganho no processo de produção dos fabricantes do PIM.



O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório Veiga, disse ontem (6), em reunião com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), que a medida é mais uma iniciativa do governo para fortalecer um setor que é essencial para o PIM, por gerar empregos e renda, e por implementar processos de industrialização de excelência, comparável a de outros grandes centros de produção no mundo, em toda a cadeia de operações.

O Decreto Estadual número 41.677, que alterou o de nº 30.918/2011, elaborado pelas Secretarias de Estado de Fazenda (Sefaz-AM) e de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), destina-se somente a produção de ciclomotores, motonetas, triciclos, quadriciclos, motocicletas de até 450 cilindradas.

Para o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, o novo estímulo ao segmento de 450 cilindradas abre nova perspectiva de crescimento no Polo de Duas Rodas. “É o fôlego que os fabricantes precisavam para expandir a produção no estado”.





*Com informações da assessoria