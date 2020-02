Produtos regionais estarão na Sexta Verde no SESI Clube

Manaus - A Sexta Verde no SESI Clube do Trabalhador, na Zona Leste, neste 7 de fevereiro vai contar com a presença de 20 expositores da Associação dos Produtores Rurais do Feirão Sepror (Asprofe Vida Verde). A entrada é gratuita e ocorrerá das 16 às 22h.

A entrada é gratuita e ocorrerá das 16 às 22h | Foto: Divulgação

De acordo com o presidente da Asprofe, Antonivaldo Sousa, a Sexta Verde será uma excelente oportunidade de a população conhecer e adquirir hortifrúti de qualidade e preço acessível.

“Nossos trabalhadores levarão o que há de melhor da nossa produção regional. Será um bom negócio tanto para nós, quanto para a sociedade que nem sempre tem tempo de ir ao feirão na Torquato Tapajós (conhecido Feirão da Sepror)”, justificou.

Alimentação saudável

Um levantamento inédito divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) aponta que oito, em cada dez brasileiros, está se esforçando para ter uma alimentação saudável. De acordo com a Fiesp, o brasileiro está mudando seu cardápio e, adicionando mais verduras, legumes e frutas ao seu prato.

“A Sexta Verde tem a proposta de divulgar e promover bem-estar por meio da exposição e comercialização de frutas fresquinhas, legumes, hortaliças, verduras, suco de laranja 100% natural, tudo direto do produtor e com preços bem acessíveis”, adiantou o diretor-presidente da Tendas Eventos, Erick Belém.

Além do espaço dos hortifrútis, a Sexta Verde contará com uma praça de alimentação com gastronomia regional, área kids, de beleza e bazar, totalizando 30 barracas.

“Enquanto promovemos a geração de emprego e renda diretos e indiretos, contribuímos para que a cidade tenha mais um projeto que preze pela saúde e lazer da população”, argumentou Belém.

Reeducação alimentar X guloseimas

Para os especialistas em nutrição, a adoção de um cardápio mais equilibrado previne, por exemplo, o surgimento de doença crônicas. Logo, a ingestão de frutas, verduras, legumes e cereais integrais, que contêm vitaminas, fibras e outros compostos, auxilia na defesa natural do corpo.

Os profissionais reforçam que a reeducação alimentar não é uma tarefa tão complicada. Para eles, às vezes, uma mudança ou outra basta para deixar a alimentação mais equilibrada e saudável, sem necessariamente abrirmos mão de delícias da nossa culinária tão diversificada e rica em sabor.

Serviço:

O que? Sexta Verde

Onde? SESI Clube do Trabalhador, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3295, Zona Leste de Manaus

Quando? 7 de fevereiro de 16 às 22h

Informações? 99112-8510

*Com informações da Assessoria