Saiba qual valor máximo da gasolina que o Procon Manaus registrou

Manaus- O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) realizou, nesta quinta-feira (6), a pesquisa semanal do preço dos combustíveis em Manaus. Durante a vistoria, foi verificado que o menor preço da gasolina praticado na capital amazonense é de R$ 4,69.



A ação tem o objetivo de dar ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto ao preço e ofertas dos produtos e serviços, conforme dispõem a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC) em seus arts. 4º e 6º, incisos II e III, além de incentivar a promoção da livre concorrência e de coibir as práticas de infrações à ordem econômica praticados no mercado, como, por exemplo, o cartel de preços.

A pesquisa atual de preços foi realizada em 54 postos espalhados pela cidade, onde foi constatada a prática de menor preço da Gasolina Comum (R$ 4,69) no Posto Catarina Comércio de Combustível, situado na avenida Tefé, Japiim; da Gasolina Aditivada (R$ 4,77) no Posto São Jorge, na avenida Silves, Raiz, e no Posto Castelinho, situado na rua São Luiz, Adrianópolis; do Etanol (R$ 3,37) no Posto São Jorge, na avenida Silves, Raiz; do Diesel Comum (R$ 3,54) no Posto Recopel, na avenida Autaz Mirim, Distrito Industrial; e do Diesel S10 (R$ 3,71) no Posto Recopel, na avenida Autaz Mirim, Distrito Industrial.

