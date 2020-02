Monte das Oliveiras receberá ação de crédito da Afeam

Manaus - Dando continuidade ao programa “Muda Manaus”, o Governo do Estado, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam) estará no bairro Monte das Oliveiras a partir da próxima segunda-feira (10) até o dia 21 de fevereiro, com atendimento na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho, na avenida Samaúma, s/nº, para cadastro de pessoas interessadas em financiamento e que moram naquela localidade, nos horários das 8h às 12 e das 13h às 17h.

A meta é alcançar empreendedores do bairro com a linha “Microcrédito” de financiamento voltada para profissionais autônomos, MEIs (microempresários individuais), entre outros. A linha possui taxa de juros diferenciada daquela aplicada pelos bancos convencionais e pode chegar ao valor máximo de R$ 21 mil. Para valores acima de R$ 21 mil, os técnicos da Afeam também darão todas as orientações necessárias para que o interessado possa participar da ação.

No decorrer do atendimento do “Muda Manaus” no Monte das Oliveiras, a Afeam encaminhará os proponentes aptos a acessar as linhas de financiamento para a palestra obrigatória na sede da Agência, localizada na avenida Constantino Nery, 5.733, Flores. Além disso, para que o financiamento seja aprovado, é necessário, após análise de documentos, uma visita técnica ao local do empreendimento indicado pelos interessados. A expectativa é que a liberação dos recursos seja realizada em março para as pessoas físicas e jurídicas que tiveram o cadastro aprovado.

De acordo com Marcos Vinicius Castro, diretor-presidente da Agência, é importante ressaltar que o atendimento da Afeam para os moradores dos demais bairros da capital está sendo realizado na sede da instituição. “A Afeam encontra-se em pleno funcionamento e os interessados em acessar nossas linhas de crédito devem fazer o agendamento online para a palestra presencial na sede da Afeam por meio do nosso site ou aplicativo”, disse.

Afeam no 'Muda Manaus'

Em duas edições anteriores, a Afeam já atendeu 116 empreendedores dos bairros Mutirão e Jorge Teixeira somando mais de R$ 500 mil em financiamento.

*Com informações da assessoria