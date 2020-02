Vender pelo Instagram dá certo? Saiba por quê!

As redes sociais levam diversas facilidades para MEI como a venda pelas próprias plataformas. Com mais de 1 bilhão de usuários ativos, o Instagram tem sido cada vez mais visado pelas marcas.

Além de ser um excelente espaço para atrair e engajar, a rede torna-se também uma plataforma de vendas, capaz de realizar ótimos resultados de conversão para os microempreendedores individuais.

E, diferente do que muitos pensam, diversos produtos podem ser explorados e vendidos por essa plataforma, sejam roupas, alimentos, bebidas, itens de decoração, cursos online, consultorias, entre muitos outros.

Se você ainda está em dúvida se deve usar a rede social para promover seus produtos, confira um pouco mais suas boas vantagens e saiba como começar!

Por que dá certo vender pelo Instagram?

Atinge diversos públicos

O Instagram é capaz de atingir pessoas de diferentes lugares, rotinas de compra e gostos, por isso, é possível expandir a sua marca e levar seu produto a muitos públicos que podem passar a fazer parte dos seus clientes.

A rede facilita a jornada de compra

Por ser uma rede altamente visual o público já começa a ser convencido pelo que vê na plataforma. Além disso, é fácil de conhecer sobre o produto, saber preços e informações e finalizar a compra com poucos cliques.

Aumenta o tráfego e conversões

Muitos clientes chegam nos e-commerce pelo Instagram da marca, potencializando o número de visitas e conversões que a página recebe. Além disso, por ser uma rede próxima do cliente, aumenta a interação e diminui a distância entre marca e público.

Como vender pelo Instagram?

Tenha uma conta comercial

É preciso diferenciar o perfil pessoal do seu perfil de vendas e da sua marca, por isso, é essencial criar o perfil de negócios. Se sua marca tiver uma página no Facebook, veicule ela ao Instagram.

Ter um perfil corporativo dá vantagens como colocar link nos stories e dar a possibilidade de levar a pessoa diretamente para a página que você deseja – se a rede possuir mais de 10 mil seguidores -, dá informações de métrica, público, alcance, impressões, entre outros.

Engaje e utilize os recursos disponíveis

O Instagram é uma rede essencialmente visual, portanto, é necessário se apresentar bem visualmente e investir na qualidade dos conteúdos publicados.

É essencial contar com boas imagens de seus produtos, vídeos, além de conteúdos relevantes para seu público que não necessariamente tenha a ver com a venda.

Além disso, utilize dos recursos que a rede disponibiliza, como os stories, suas enquetes, perguntas, hashtags entre outros.

Elabore calendário editorial, colete os dados e métricas e defina horários, conteúdos e frequências relevantes para seu público.

Interaja com os seguidores

A rede social pede interação, sendo assim, é preciso se comunicar com o público para ganhar seguidores e fidelizar clientes. Faça com que as pessoas notem sua marca e suas soluções, responda stories, deixe comentários e seja visto.

Não esqueça de responder os comentários e as dúvidas enviadas para a sua página, afinal, são aí que são convertidos os potenciais clientes em consumidores.

Utilize os anúncios patrocinados

Assim como outras redes, o Instagram permite o uso de anúncios pagos, que são segmentados, atingem públicos específicos e são uma boa forma de atingir ainda mais pessoas, direcionar usuários para seu site e conquistar vendas vindas da rede.

Para ativar o recurso é preciso ter uma conta no Facebook para a criação de anúncios pelo Gerenciador de Anúncios.

Faça parcerias

Uma excelente maneira de ser visto, conquistar público e vender pelo Instagram é utilizar o poder dos influenciadores digitais que tenham a ver com o segmento de seu produto ou serviço.

Pesquise pessoas que tenham em comum com sua marca, estreite contatos, envie alguns brindes e estimule a divulgação de seu negócio através daqueles que têm públicos fiéis e consolidados.

Ative o Instagram Shopping

O Instagram Shopping são as publicações que aceitam links diretos dos produtos para seu site, deixando a compra ser concluída em apenas um clique, tirando a necessidade da busca pelo link de compra na biografia da página.

Esse recurso cria etiquetas com detalhes do produto, como preço, tamanho e link para a compra.

Alguns pré-requisitos são necessários para essa função, como: ter conta comercial, estar integrado a um catálogo no Facebook, vender produtos físicos, possuir um e-commerce e estar de acordo com as políticas da rede.

O Instagram, quando bem utilizado, é uma rede que pode render muitas interações, aumentar o alcance da marca e claro, concluir vendas.

Invista em seu conteúdo, capriche nas imagens e vídeos e siga as dicas que reunimos para obter novos e bons negócios!

*Com informações da assessoria