Bancos descumprem Lei das Filas e são autuados pelo Procon-AM

Manaus - O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) notificou, nesta segunda-feira (10), três agências bancárias situadas na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Os estabelecimentos foram autuados pela fiscalização por descumprirem a Lei Estadual número 139/2013, mais conhecida como Lei das Filas.



Foram notificadas agências do Bradesco, Itaú e Santander - nesta última, a demora para atendimento passava de uma hora. “A Lei das Filas concentra muitas reclamações diárias do consumidor. Estamos todos os dias com equipes nas ruas, verificando como essas agências tratam os seus clientes e se elas cumprem outras exigências, como a de ter as placas do Procon-AM e da própria Lei das Filas visíveis”, destacou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Orientação

Em caso de descumprimento da Lei das Filas, o Procon-AM orienta o consumidor a solicitar a autenticação da senha de chegada, com o horário do atendimento, e levar esse documento ao órgão para formalizar a reclamação.

Atendimento

O consumidor que se sentir prejudicado pode entrar em contato com o Procon Amazonas por meio do ‪0800 092 1512 ou pelo e-mail [email protected], ou dirigir-se à sede do órgão, localizada à avenida André Araújo, 1.500, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h ‪às 14h.