Cartão de crédito INSS: saiba como solicitar o seu!

Escolher entre os melhores cartões de crédito disponíveis no mercado pode ser uma dificuldade para algumas pessoas já que é preciso pensar nas vantagens de cada um deles e claro, fazer um bom planejamento financeiro.

Para aqueles que precisam de dinheiro extra para fazer algumas compras, mas não querem correr o risco de se endividar com os altos juros do cartão, o INSS oferece uma modalidade exclusiva de cartão.

Você já ouviu falar sobre ele? Conheça as regras desse cartão e descubra como solicitar o seu!

O que é o cartão de crédito INSS?

O cartão de crédito INSS é uma modalidade de cartão consignado, ou seja, ele pode ser usado como um cartão comum para compras, saques, transações ou pagamentos de serviços.

Sua diferença é que parte da fatura é descontada diretamente do holerite ou da conta bancária de quem contrata esse serviço.

Como sua chance de inadimplência é menor, eles oferecem taxas de juros bem menores comparadas às instituições financeiras e também não há cobrança de anuidade.

De forma simples, é possível dizer que o cartão de crédito do INSS é como um cartão de crédito tradicional e empréstimo consignado.

Quem pode solicitar o cartão?

As baixas taxas de juros e prazos melhores que o cartão de crédito do INSS oferecem despertam interesse de diversas pessoas, porém, é preciso fazer parte de algumas categorias para estar elegível para seu uso.

Para ter acesso é preciso ter uma fonte de renda fixa em órgão ou empresa que tenha convênio com um ou mais bancos que ofereçam empréstimo consignado.

Dessa forma, o cartão de crédito INSS é destinado a aposentados, pensionistas e servidores públicos, militares das Forças Armadas e trabalhadores de empresa privada com carteira assinada.

O cartão pode ser emitido mesmo por aqueles que tenham restrições financeiras ou estejam negativados, pois a liberação de crédito não depende de consulta ao SPC ou Serasa.

Como funciona o pagamento da fatura?

Assim como cartões tradicionais, a instituição financeira atribui um limite de crédito de acordo com seu perfil que você pode usar para fazer as compras.

Porém, assim como no crédito consignado existe um valor limite que se pode comprometer da renda de um beneficiário INSS. De acordo com a lei, empréstimos não podem ser maiores que 35% da renda mensal e desse limite, somente 5% podem ser comprometidos com cartão de crédito.

Sendo assim, na data do pagamento da fatura o valor mínimo é descontado diretamente do contracheque desde que não ultrapasse 5% da sua renda.

Se a fatura for mais alta do que o limite estabelecido, o cliente precisa pagar o seu restante ou o saldo é adicionado à fatura do mês seguinte com juros e encargos financeiros.

Para que você entenda na prática: se o beneficiário recebe R$1500 de valor líquido mensal, pode comprometer até 5% para o pagamento da fatura, ou seja, R$75,00.

Se ele gasta R$130,00 na sua fatura, é descontado automaticamente os 75 reais e ainda haverá um saldo devedor de 55 reais, que deverá ser pago na fatura.

Diferente dos cartões comuns em que os prazos de pagamentos giram em torno de 30 a 35 dias, essa modalidade pode chegar ao prazo de 50 dias, variando de acordo com a instituição.

É preciso ter o cuidado com esse pagamento da fatura restante, pois os não pagamentos se acumulam com juros e taxas, e mesmo que sejam menores, é uma dívida em aberto.

Quais são as taxas de juros cobradas?

O cartão de crédito INSS pode ser pedido em diversos bancos, por isso, as taxas podem variar de acordo com a instituição.

Porém, a taxa nominal mensal é limitada a 3,50% ao mês e a taxa do juros rotativo em 4,50% mensal, bem menores do que cartões convencionais.

Como solicitar o cartão?

Para conseguir o cartão de crédito INSS é preciso pedir em instituições financeiras que oferecem essa modalidade, como Banco Banrisul, Banco BMG, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Olé Consignado, Banco Pan.

É preciso escolher a instituição de preferência, verificando juros e prazos de pagamentos para identificar as mais vantajosas e fazer seu pedido online ou comparecer a uma agência.

É simples e vantajoso ter um cartão de crédito INSS e, como qualquer nova conta, é preciso ter cuidado com o planejamento financeiro e as possíveis dívidas.

Agora que você sabe mais sobre essa modalidade, se você faz parte do grupo que pode contratar esse tipo de cartão, escolha o banco que mais te agrada, faça seus cálculos e solicite seu cartão!

*Com informações da assessoria