Cetam inscreve para curso de Formação de Tutores em Manaus

Manaus - Nesta quarta-feira (12), o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), inscreverá para o curso de “Formação continuada de tutores a distância”. As inscrições serão exclusivamente online, das 8h às 17h, para o preenchimento das 200 vagas ofertadas.

Os candidatos interessados devem acessar o site https://cursos.cetam.am.gov.br/ e preencher o formulário de inscrição. Também deverão enviar cópias de documentos para o e-mail i [email protected] , no período de 12 a 16 de fevereiro. Os documentos necessários são: comprovantes de graduação (em qualquer área) e de experiência na área da Educação, cópias da carteira de identidade, CPF e informar um número de telefone de contato.

A inscrição só será efetivada se o candidato enviar todos os documentos requeridos por e-mail, até o dia 16 de fevereiro. Se isso não ocorrer, as vagas não preenchidas serão destinadas a candidatos inscritos no cadastro da lista de espera, conforme a ordem da inscrição. O contato com os inscritos da lista de espera será realizado via e-mail.

O curso terá carga horária de 100 horas e acontecerá de 2 de março a 30 de abril deste ano. É necessário que o candidato interessado tenha conhecimento em informática básica, acesso à Internet e possua uma conta de e-mail pessoal. É vedada a inscrição de pessoas que já realizaram o curso “Formação continuada de tutores a distância” pelo Cetam.

Detalhes sobre o curso

O curso “Formação continuada de tutores a distância” tem como objetivo dar oportunidade a profissionais de qualquer área do conhecimento de serem mediadores no processo de ensino e aprendizagem no ensino a distância. Eles também poderão trabalhar no desenvolvimento das habilidades associadas à função de tutoria, tais como: familiaridade com as ferramentas tecnológicas, formas de motivação e de acompanhamento de estudantes a distância.

Após concluir o curso, esses profissionais estarão aptos para atuar na modalidade de Educação a Distância, como orientador, tutor a distância e presencial, por meio da Plataforma de Software Livre – Moodle online.

Durante o curso, cada participante será acompanhado por um tutor orientador, que realizará a facilitação pedagógica e avaliação sistemática da aprendizagem, esclarecendo dúvidas, motivando e estimulando-o à conclusão do curso.

Para garantir um bom aproveitamento, o aluno precisará se organizar, disponibilizando, no mínimo, duas horas diárias para estudo do material e realização das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). No decorrer do curso, haverá aplicação de avaliações parciais online. Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail i [email protected] e pelo número (92) 3878-7479.

*Com informações da assessoria