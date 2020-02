Indústria amazonense tem melhor desempenho do país em dezembro

Manaus - A indústria amazonense fechou o mês de dezembro de 2019, em primeiro lugar no ranking nacional de desempenho de produção, em relação ao mesmo mês de 2018. Com a alta de 12,2%, o Amazonas ficou à frente de estados como Rio de Janeiro e Ceará, com 4,5% e Paraná, com 2,5%. Os piores resultados da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta terça-feira (11), foram do Espírito Santo (-24,8%), Minas Gerais (-13,6%) e Bahia (-4,7%).



No comparativo com novembro de 2019, a indústria amazonense registrou em dezembro variação negativa de 1%, próximo a média nacional, que foi de menos 0,7%. Apesar do resultado negativo, de janeiro a dezembro, o setor no Amazonas fechou com variação percentual positiva de 4% - índice menor apenas que o Estado do Paraná (5,7%) -, sinalizando recuperação, na contramão da indústria nacional, que fechou 2019 com variação negativa de -1,1%, de acordo com os dados do IBGE.

Impressão e reprodução de gravações de DVDs e discos teve alta fora da curva de 519% após uma série de quedas | Foto: Arquivo Em Tempo

O desempenho da indústria amazonense na variação percentual acumulada do período de janeiro a dezembro de 2019 (4,0%) colocou o Estado do Amazonas na segunda posição em relação às outras Unidades da Federação. Os melhores desempenhos foram os do Paraná (5,7%), Amazonas (4,0%) e Goiás (2,9%); os piores foram os do Espírito Santo (-15,7%), Minas Gerais (-5,6%) e Bahia (2,9%).

De acordo com a pesquisa do IBGE, as atividades que mais contribuíram para o desempenho da indústria do Amazonas, em relação a novembro, foram a de impressão e reprodução de gravações de DVDs e discos (519,5%), que teve percentual fora da curva, devido à alta, após longa série de quedas na produção; a fabricação de bebidas (33,6%); a fabricação de máquinas e equipamentos de informática e eletrônicos (20,9%); a de produtos de borracha (18,4%) e a de máquinas e equipamento (artefato de aço e tampas e cápsulas), que cresceu 14,5%.

Ainda na comparação entre dezembro de 2019 e novembro do mesmo ano, três atividades tiveram desempenho negativo, a indústria extrativa (-3,3%) (óleo bruto de petróleo); a fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (-13,5%) (gás natural); e a fabricação de máquinas e equipamentos e materiais elétricos (-3%) (conversores, alarmes, condutores e baterias).

Variação acumulada

Considerando a variação percentual acumulada no ano (janeiro a dezembro), as atividades industriais que tiveram maiores crescimentos foram a fabricação de máquinas e equipamento (artefato de aço e tampas e cápsulas), 36,3%; a fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (9,5%) (gás natural); e a fabricação de outros equipamentos de transportes (7,1%) (motocicletas e suas peças).

As atividades que tiveram pior desempenho acumulado no ano foram a fabricação de máquinas e equipamentos elétricos, como conversores, alarmes, condutores e baterias (-13,8%); a impressão e reprodução de gravações, como DVDs e discos (-5,4%) e a fabricação de produtos de borracha (-0,4%).

O grupo fabricação de máquinas e equipamentos com a produção e condicionadores de ar e terminais de autoatendimento, lideraram o crescimento anual em 2019 (36,3%). Gasolina, óleo combustíveis e óleo diesel nos derivados de petróleo teve o segundo melhor desempenho (9,5%). E outros equipamentos de transporte onde as motocicletas e peças cresceram 7,1% no ano. Outras quatro atividades tiveram desempenho positivo em 2019. De um total de dez atividades pesquisadas pelo IBGE, apenas três tiveram desempenho negativo no ano passado.





